La amenaza del fenómeno El Niño 2026-2027 ha puesto bajo vigilancia la infraestructura aeroportuaria del Perú, ante el riesgo de intensas lluvias que podrían provocar anegamientos, filtraciones y daños estructurales. Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró la emergencia sectorial en seis aeropuertos estratégicos del norte y oriente del país. La decisión busca anticiparse a los efectos de las precipitaciones y proteger las instalaciones.

Con la medida, las autoridades buscan preservar la seguridad de las operaciones aéreas y evitar que las condiciones climáticas afecten el funcionamiento de los terminales. El objetivo es mantener la continuidad de los vuelos y los servicios aeroportuarios durante la temporada de lluvias, en medio de la preocupación por los posibles impactos del fenómeno climático.

Conoce los aeropuertos en emergencia debido a las intensas lluvias por el Fenómeno de El Niño

La emergencia declarada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones alcanza a seis aeropuertos del país: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa. Todos forman parte del contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y Aeropuertos del Perú S. A., que contempla el diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento y explotación de estos terminales. La medida busca proteger su infraestructura frente a las lluvias previstas por el fenómeno El Niño 2026-2027.

Los informes técnicos recogidos en la Resolución Ministerial Nº 693-2026-MTC/01.02 advierten que los sistemas de drenaje, las pistas y los techos de las terminales presentan condiciones de vulnerabilidad. Ante las precipitaciones extremas previstas en el Decreto Supremo Nº 149-2026-PCM, el agua podría acumularse en las instalaciones y acelerar el deterioro de sus estructuras. El escenario preocupa a las autoridades, pues estos daños podrían comprometer la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas.

Estas son las acciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la prevención

Frente a la amenaza de las lluvias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en marcha un plan de prevención para atender las necesidades de los aeropuertos declarados en emergencia. La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes tendrá a su cargo la coordinación y ejecución de los trabajos urgentes. El objetivo es actuar de manera oportuna y reducir los riesgos que podrían afectar la infraestructura aeroportuaria.

Para acelerar las intervenciones, el sector suscribirá acuerdos con Aeropuertos del Perú (AdP), sin modificar los plazos establecidos en el contrato de concesión y bajo el amparo de la Ley Nº 32441, que regula las asociaciones público-privadas. Asimismo, el financiamiento de las obras será asumido por el presupuesto institucional del MTC. La decisión responde a que se trata de un evento climático extraordinario que supera las obligaciones contractuales del concesionario.

El MTC tiene una proyección para invertir en las obras preventivas para estos seis aeropuertos del Perú

Ante la amenaza de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027, el MTC proyecta invertir hasta US$4,63 millones, incluido el IGV, en obras preventivas para seis aeropuertos del país. Los trabajos buscarán reforzar los sistemas de drenaje pluvial, proteger las coberturas y mejorar distintos componentes de la infraestructura aeroportuaria. La iniciativa apunta a reducir los daños que podrían ocasionar las precipitaciones y preservar el funcionamiento de los terminales.

Entre las intervenciones previstas, el aeropuerto de Piura contará con la protección de un canal de drenaje mediante geoceldas tridimensionales, geomallas y geotextiles, materiales que ayudarán a controlar la erosión y facilitar el desfogue del agua. En Chiclayo, las obras se concentrarán en mejorar la recolección y evacuación de las lluvias en techos del terminal, oficinas y otras instalaciones. Para Tumbes, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, las acciones se definirán según las evaluaciones técnicas, con el propósito de evitar inundaciones, filtraciones y daños que comprometan la seguridad y continuidad de los vuelos.

¿Qué sucederá con los vuelos? ¿Se suspenderán o no? Conoce las medidas tomadas por el MTC

La declaratoria de emergencia en seis aeropuertos del país no implica una suspensión general de los vuelos, aunque sí existe la posibilidad de que se registren retrasos o cancelaciones ante condiciones climáticas adversas. La medida adoptada por el MTC busca precisamente prevenir estos escenarios y garantizar la continuidad de las operaciones aéreas. Sin embargo, las lluvias intensas podrían poner a prueba la infraestructura aeroportuaria.

El riesgo aumentaría si las precipitaciones provocan inundaciones, daños en las pistas, fallas en los drenajes o filtraciones en las terminales. A ello se sumarían las condiciones meteorológicas que impidan despegar o aterrizar con seguridad. La resolución del MTC advierte que los anegamientos, la erosión y el deterioro de pavimentos y coberturas podrían comprometer las operaciones. Por ello, las intervenciones preventivas buscan evitar que estos daños obliguen a interrumpir los vuelos.