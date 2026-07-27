Por Redacción EC

Las Fiestas Patrias 2026 vuelven a reunir a millones de peruanos en una de las celebraciones más importantes del país. Este 28 y 29 de julio, el Perú conmemora 205 años de la proclamación de su Independencia, una fecha que no solo da lugar a ceremonias oficiales, sino también a encuentros familiares, viajes, actividades culturales y múltiples expresiones de orgullo por la historia nacional.