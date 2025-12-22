Frases y mensajes de Navidad 2025, comparte las mejores con tu familia y amigos. A solo pocos días de una de las celebraciones más importantes del mundo, la Navidad, que reúne a las familias para compartir momentos de alegría y pasar tiempo con los seres queridos, es común que algunas personas se encuentren alejadas de sus familiares, ya sea por diversos motivos, y no puedan estar cerca de las personas que más aman durante estos días tan emotivas. Por ello, estas fechas son propicias para expresar palabras de afecto, amistad y otros sentimientos hacia las personas más apreciadas. A continuación, te compartimos diversas frases para que dediques a esa persona especial.
FRASES PARA COMPARTIR EN NAVIDAD 2025
- La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.
- El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad!
- Feliz Navidad, que el amor inunde tu hogar y el de tu familia.
- Si recibiste este mensaje, es que fuiste parte de esas personas que me hicieron feliz este año. Feliz Navidad.
- Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad.
- Que tus ilusiones, sueños, deseos y anhelos se hagan realidad esta Navidad.
- Felices fiestas. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad te acompañe durante todo el año.
- ¡Desperté y llegaron a mi mente recuerdos bonitos, por eso me acordé de ti. ¡Feliz Navidad!
- La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú.
- Que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas, para vosotros y vuestras familias.
- No hay nada mejor que estar junto a ti estas Navidades.
- Que tu noche de Navidad esté llena de sonrisas y en tu mesa estén las personas que más quieres.
- Que pases una bonita Navidad, repleta de amor junto a la gente que llevas en tu corazón.
- La Navidad es mágica porque estamos juntos.
- No existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer. ¡Feliz Navidad!
- El mejor regalo que puedes recibir en Navidad es compartir con los que más quieres.
- Haces que los días más fríos se conviertan en cálidos. Feliz Navidad.
- Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo.
- Que estas fiestas tengas la oportunidad de disfrutar del lado más bello de la vida.
- Esta Navidad rodéate de todo aquello que te haga feliz.
- Tengo un secreto navideño. En esta Navidad pedí que todos tus deseos se cumplan y yo estar presente para celebrarlos. ¡Felices fiestas!
- Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar.
- Que este año traiga muchos regalos y pocos problemas. ¡Feliz Navidad!
- Navidad es la excusa perfecta para decirte eres mi mayor regalo. Gracias por ser el hogar al que siempre quiero regresar.
- Que pases unas hermosa Navidad en familia. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, unión y amor a todos. ¡Felices Fiestas!
- La familia no necesita filtros ni adornos; su amor es más que suficiente. Que esta Navidad esté llena de momentos tan auténticos como nosotros.
- Que cada risa que compartimos esta Navidad sea un abrazo que dure todo el Año Nuevo. ¡Los amo y feliz Navidad!
- Navidad no es solo abrir regalos bajo el árbol, sino de las conexiones que iluminan nuestros corazones y las personas que nos acompañan. Feliz Navidad para todos.
- Navidad no es solo un día, es un recordatorio de lo que realmente importa: las conexiones, los recuerdos y los abrazos sinceros. ¡Feliz navidad 2024!
- Brindemos con alegría porque ya llegó la Navidad y estamos unidos para festejar por un año más juntos en familia.
- Que el amor, la fe, la esperanza y la alegría entren en tu casa en esta Navidad y te acompañen por el resto del año.
- En estas fechas de fin de año recordaremos todos los momentos que vivimos juntos y viviremos más que permanecerán en nuestras memorias para siempre. Viva la Navidad, brindemos por la unión familiar y la paz y prosperidad en el mundo.
FRASES PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES POR NAVIDAD
- La Navidad no es una temporada, es un sentimiento.
- El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad.
- Esta Navidad tú eres mi estrella.
- El mundo cambia cuando es Navidad.
- Navidad, tiempo de dar, tiempo para compartir y tiempo para amar.
- Lleva un poco de chispa donde quiera que vayas.
- Oh, Navidad, realmente eres mi tiempo favorito.
- Las calorías navideñas no cuentan.
- Contigo a mi lado será la Navidad más bonita.
- Mi color favorito es el de las luces de Navidad.
- “It’s beginning to look a lot like Christmas”.
- La Navidad es ese día que mantiene unidos el resto de los días.
- Si no hay jerséis feos, no es Navidad.
- La Navidad es el espíritu de dar sin recibir.
- Disfrutar de la Navidad es bueno, compartirla con los demás es aún mejor.
- Estaré viendo películas navideñas hasta nuevo aviso.
- Ambiente navideño: cargando.
- No es la estación, es la razón. Feliz Navidad.
- La magia navideña está en el aire.
- ¿El árbol de Navidad perfecto? Todos los árboles son perfectos.
- La Navidad siempre nos dejará instantes eternos.
- Navidad, la propia palabra llena nuestros corazones de alegría.
FRASES CORTAS PARA LA FAMILIA POR NAVIDAD
- No perdamos la ilusión de la Navidad, porque los que ya no están, fueron los que nos enseñaron a vivirla.
- Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas.
- Si recibiste este mensaje, significa que fuiste parte de esas personas que me hicieron muy feliz este año.
- Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí.
- Felices fiestas y que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas para vosotros.
- La Navidad es la excusa de la que me sirvo para expresar lo mucho que os quiero.
- Que en estas Navidades, nada sea más urgente que estar con quienes más te importan.
- No hay nada que adorne mejor la Navidad que la sonrisa de los que amas. ¡Feliz Navidad familia!
- Desperté y llegaron a mi mente los recuerdos más bonitos, es por eso que me acordé de ti. ¡Feliz Navidad!
- La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año pase volando. Feliz Navidad.
- Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad, es la presencia de una familia feliz.
- Estas fiestas no serían lo mismo si no las pasásemos todos juntos.
- Tu sonrisa puede ser el mejor de los regalos. ¡Feliz Navidad!
- ¡Que la magia de la Navidad te acompañe siempre!
- En Navidad, todos los caminos llevan a casa y a quiénes nos aman.
- El tiempo nos enseña que el mejor regalo no está debajo del árbol, sino a tu alrededor. ¡Feliz Navidad!
- La Navidad es una época llena de magia y nuestro mayor regalo es reunirnos con los seres que amamos.
FRASES PARA DEDICAR EN LA EMPRESA POR NAVIDAD
- ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan especiales te deseamos salud, prosperidad, amor y sueños cumplidos.
- Termina un nuevo año de colaboración, desafíos, éxitos y aprendizajes. Gracias por haberlo hecho posible.
- El año se despide y abre la puerta para nuevas oportunidades. Feliz Navidad.
- No te deseamos un feliz año. ¡Eso es muy poco! Que toda tu vida esté llena de satisfacción y alegría.
- Se acerca la época navideña y queremos decirte lo feliz que nos hace tenerte a nuestro lado.
- Una Navidad juntos es todo lo que necesitábamos. Gracias por acompañarnos en este camino.
- Tantos días tiene el próximo año como oportunidades para cumplir tus objetivos. ¡Te deseamos lo mejor!
- Que los logros de este año sean solo el comienzo. Feliz Navidad.
- Gracias por todo lo que hemos compartido este año. ¡Sigamos volando alto!
- Estamos felices de festejar contigo esta Navidad. ¡Gracias por ser parte de este equipo!
- Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de la Navidad.
- ¡Se acabó el año! Gracias por haber sido parte de nuestro equipo, te deseamos lo mejor.
- Nos alegra saber que este año estuvimos para ti. ¡Feliz Navidad!
- Sólo tenemos palabras de agradecimiento por tu ayuda en este año. ¡Felices fiestas!
- Que estas fiestas sean inolvidables y que tus metas se hagan realidad.
- Feliz Navidad. Mis mejores deseos para ti y tu familia en unas fechas tan señaladas como estas.
- Brindamos por cada uno de tus deseos. El año que viene vendrá lleno de amor, paz y esperanza.
- En esta temporada festiva queremos desearte una Navidad llena de alegría. Gracias por ser parte de nuestra familia.