Frases y mensajes de Navidad 2025, comparte las mejores con tu familia y amigos. A solo pocos días de una de las celebraciones más importantes del mundo, la Navidad, que reúne a las familias para compartir momentos de alegría y pasar tiempo con los seres queridos, es común que algunas personas se encuentren alejadas de sus familiares, ya sea por diversos motivos, y no puedan estar cerca de las personas que más aman durante estos días tan emotivas. Por ello, estas fechas son propicias para expresar palabras de afecto, amistad y otros sentimientos hacia las personas más apreciadas. A continuación, te compartimos diversas frases para que dediques a esa persona especial.

FRASES PARA COMPARTIR EN NAVIDAD 2025

100 FRASES de Navidad cortas y originales para expresar bonitos deseos

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.

El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad!

Feliz Navidad, que el amor inunde tu hogar y el de tu familia.

Si recibiste este mensaje, es que fuiste parte de esas personas que me hicieron feliz este año. Feliz Navidad.

Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad.

Que tus ilusiones, sueños, deseos y anhelos se hagan realidad esta Navidad.

Felices fiestas. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad te acompañe durante todo el año.

¡Desperté y llegaron a mi mente recuerdos bonitos, por eso me acordé de ti. ¡Feliz Navidad!

La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú.

Que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas, para vosotros y vuestras familias.

No hay nada mejor que estar junto a ti estas Navidades.

Que tu noche de Navidad esté llena de sonrisas y en tu mesa estén las personas que más quieres.

Que pases una bonita Navidad, repleta de amor junto a la gente que llevas en tu corazón.

La Navidad es mágica porque estamos juntos.

No existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer. ¡Feliz Navidad!

El mejor regalo que puedes recibir en Navidad es compartir con los que más quieres.

Haces que los días más fríos se conviertan en cálidos. Feliz Navidad.

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo.

Que estas fiestas tengas la oportunidad de disfrutar del lado más bello de la vida.

Esta Navidad rodéate de todo aquello que te haga feliz.

Tengo un secreto navideño. En esta Navidad pedí que todos tus deseos se cumplan y yo estar presente para celebrarlos. ¡Felices fiestas!

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar.

Que este año traiga muchos regalos y pocos problemas. ¡Feliz Navidad!

Navidad es la excusa perfecta para decirte eres mi mayor regalo. Gracias por ser el hogar al que siempre quiero regresar.

Que pases unas hermosa Navidad en familia. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, unión y amor a todos. ¡Felices Fiestas!

La familia no necesita filtros ni adornos; su amor es más que suficiente. Que esta Navidad esté llena de momentos tan auténticos como nosotros.

Que cada risa que compartimos esta Navidad sea un abrazo que dure todo el Año Nuevo. ¡Los amo y feliz Navidad!

Navidad no es solo abrir regalos bajo el árbol, sino de las conexiones que iluminan nuestros corazones y las personas que nos acompañan. Feliz Navidad para todos.

Navidad no es solo un día, es un recordatorio de lo que realmente importa: las conexiones, los recuerdos y los abrazos sinceros. ¡Feliz navidad 2024!

Brindemos con alegría porque ya llegó la Navidad y estamos unidos para festejar por un año más juntos en familia.

Que el amor, la fe, la esperanza y la alegría entren en tu casa en esta Navidad y te acompañen por el resto del año.

En estas fechas de fin de año recordaremos todos los momentos que vivimos juntos y viviremos más que permanecerán en nuestras memorias para siempre. Viva la Navidad, brindemos por la unión familiar y la paz y prosperidad en el mundo.

Las fiestas de Navidad son propicias para expresar palabras de afecto, amistad y otros sentimientos hacia las personas más apreciadas.

FRASES PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES POR NAVIDAD

La Navidad no es una temporada, es un sentimiento.

El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad.

Esta Navidad tú eres mi estrella.

El mundo cambia cuando es Navidad.

Navidad, tiempo de dar, tiempo para compartir y tiempo para amar.

Lleva un poco de chispa donde quiera que vayas.

Oh, Navidad, realmente eres mi tiempo favorito.

Las calorías navideñas no cuentan.

Contigo a mi lado será la Navidad más bonita.

Mi color favorito es el de las luces de Navidad.

“It’s beginning to look a lot like Christmas”.

La Navidad es ese día que mantiene unidos el resto de los días.

Si no hay jerséis feos, no es Navidad.

La Navidad es el espíritu de dar sin recibir.

Disfrutar de la Navidad es bueno, compartirla con los demás es aún mejor.

No existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer. ¡Feliz Navidad!

Estaré viendo películas navideñas hasta nuevo aviso.

Ambiente navideño: cargando.

No es la estación, es la razón. Feliz Navidad.

Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.

La magia navideña está en el aire.

¿El árbol de Navidad perfecto? Todos los árboles son perfectos.

La Navidad siempre nos dejará instantes eternos.

Navidad, la propia palabra llena nuestros corazones de alegría.

Las fiestas de Navidad son propicias para expresar palabras de afecto, amistad y otros sentimientos hacia las personas más apreciadas.

FRASES CORTAS PARA LA FAMILIA POR NAVIDAD

No perdamos la ilusión de la Navidad, porque los que ya no están, fueron los que nos enseñaron a vivirla.

Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas.

Si recibiste este mensaje, significa que fuiste parte de esas personas que me hicieron muy feliz este año.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí.

Felices fiestas y que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas para vosotros.

La Navidad es la excusa de la que me sirvo para expresar lo mucho que os quiero.

Que en estas Navidades, nada sea más urgente que estar con quienes más te importan.

No hay nada que adorne mejor la Navidad que la sonrisa de los que amas. ¡Feliz Navidad familia!

Desperté y llegaron a mi mente los recuerdos más bonitos, es por eso que me acordé de ti. ¡Feliz Navidad!

La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año pase volando. Feliz Navidad.

Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad, es la presencia de una familia feliz.

Estas fiestas no serían lo mismo si no las pasásemos todos juntos.

Tu sonrisa puede ser el mejor de los regalos. ¡Feliz Navidad!

¡Que la magia de la Navidad te acompañe siempre!

En Navidad, todos los caminos llevan a casa y a quiénes nos aman.

El tiempo nos enseña que el mejor regalo no está debajo del árbol, sino a tu alrededor. ¡Feliz Navidad!

La Navidad es una época llena de magia y nuestro mayor regalo es reunirnos con los seres que amamos.

FRASES PARA DEDICAR EN LA EMPRESA POR NAVIDAD