Cada 21 de setiembre, las flores amarillas vuelven a tomar protagonismo como uno de los detalles más populares para sorprender a una persona especial. En el Perú y otros países, muchas personas aprovechan esta fecha para regalar un ramo y acompañarlo con un mensaje que exprese amor, amistad, cariño, gratitud o buenos deseos. La elección de las palabras también puede hacer que este sencillo gesto tenga un significado más personal, ya sea para una pareja, un amigo, un familiar o alguien a quien se quiere sorprender. Por ello, si estás buscando qué escribir en una tarjeta, enviar por mensaje o compartir en redes sociales, existen distintas alternativas según la ocasión y el vínculo con esa persona. Descubre en esta nota 90 frases sobre flores amarillas para compartir, dedicar y enviar este 21 de setiembre.

¿QUÉ FRASES PUEDES DEDICAR CON FLORES AMARILLAS ESTE 21 DE SETIEMBRE?

1. Que estas flores amarillas sean una pequeña muestra de todo el cariño que siento por ti en este día tan especial.

2. Hoy quiero llenar tu día de color y alegría con estas flores amarillas que elegí especialmente para ti.

3. Recibe estas flores amarillas como un deseo de felicidad, esperanza y momentos llenos de luz.

4. En este 21 de setiembre, quiero recordarte lo importante que eres para mí con un detalle lleno de color.

5. Que cada una de estas flores lleve hasta ti un mensaje de cariño, alegría y buenos deseos.

6. Hoy es una buena oportunidad para regalarte un poco de felicidad representada en este hermoso ramo amarillo.

7. Espero que estas flores iluminen tu día y te acompañen con su color durante esta nueva etapa.

8. Que el amarillo de estas flores represente todas las cosas bonitas que deseo que lleguen a tu vida.

9. Este 21 de setiembre quiero celebrar tu presencia en mi vida con un detalle sencillo, pero lleno de significado.

10. Que nunca te falten motivos para sonreír y que estas flores sean uno de ellos.

11. Hoy quiero regalarte un detalle que represente alegría, energía y esperanza para todo lo que viene.

12. Que este ramo sea un pequeño recordatorio de que siempre existen razones para mirar la vida con optimismo.

13. En este día especial, quiero que estas flores te acompañen y llenen de alegría cada momento.

14. El 21 de setiembre es una oportunidad para celebrar la vida y quiero hacerlo compartiendo estas flores contigo.

15. Que recibas este detalle con el mismo cariño con el que fue elegido especialmente para ti.

16. Estas flores amarillas llegan para recordarte que mereces días llenos de luz, tranquilidad y felicidad.

17. Hoy quiero celebrar nuestra amistad, nuestro cariño o simplemente la alegría de tenerte cerca con este detalle.

18. Que el color de estas flores llene tus días de energía positiva y nuevos motivos para sonreír.

19. Te regalo estas flores para que recuerdes que siempre habrá alguien deseándote cosas buenas.

20. Que este 21 de setiembre marque el comienzo de momentos felices y experiencias inolvidables.

21. Un pequeño ramo puede decir mucho, y hoy estas flores quieren expresar todo mi cariño por ti.

22. Que estas flores amarillas sean un símbolo de la alegría que deseo que siempre esté presente en tu vida.

23. Hoy quiero convertir un día especial en un recuerdo aún más bonito con este detalle para ti.

24. Que estas flores lleven hasta ti la luz y la esperanza que necesitas para comenzar una nueva etapa.

25. Este ramo amarillo es mi manera de recordarte lo especial que eres y todo lo bueno que mereces.

26. Que la alegría de estas flores te acompañe hoy y permanezca contigo durante mucho tiempo.

27. Hoy quiero regalarte un poco de color para que tu día tenga un motivo más para sonreír.

28. Estas flores amarillas llegan con un mensaje sencillo, pero sincero: deseo que seas muy feliz.

29. Que este detalle te recuerde que siempre puedes encontrar belleza y alegría en las cosas pequeñas.

30. En este 21 de setiembre, quiero compartir contigo un ramo que representa cariño, esperanza y buenos deseos.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES FRASES DE AMOR PARA FLORES AMARILLAS?

31. Te regalo estas flores porque su brillo me recuerda la felicidad que siento cuando estoy contigo.

32. Así como el sol ilumina un campo de flores, tú llenas de luz cada uno de mis días.

33. Cada flor de este ramo representa una pequeña parte del amor que guardo por ti.

34. Nuestro amor tiene la misma alegría y energía que transmite el amarillo de estas flores.

35. Te entrego estas flores como una manera sencilla de decirte cuánto significas para mí.

36. Si tuviera que elegir un color para representar nuestro amor, el amarillo tendría un lugar especial.

37. Estas flores llevan consigo todo el cariño que muchas veces las palabras no alcanzan a expresar.

38. Te regalo un poco de color y luz porque tú eres quien ilumina mi vida todos los días.

39. Que este ramo te recuerde que mi amor por ti continúa creciendo con cada nuevo día.

40. El brillo de estas flores no supera la felicidad que siento por tenerte a mi lado.

41. Así como una flor necesita luz para crecer, mi corazón encuentra alegría cuando está contigo.

42. Cada pétalo representa un pensamiento bonito que tengo sobre ti y todo lo que compartimos.

43. Estas flores amarillas son mi manera de convertir todo mi cariño por ti en un detalle que puedas tener entre tus manos.

44. Te quiero con una intensidad que ningún ramo de flores podría llegar a representar por completo.

45. Cuando mires estas flores, quiero que recuerdes que siempre ocupas un lugar especial en mi corazón.

46. Nuestro amor tiene luz propia y estas flores solo son una pequeña representación de ella.

47. Te regalo este ramo para celebrar el amor que compartimos y todos los momentos que todavía nos quedan por vivir.

48. El amarillo de estas flores me hace pensar en la calidez de tu sonrisa y en todo lo bonito que provocas en mí.

49. Que estas flores sean una muestra de un amor sincero que sigue floreciendo con el paso del tiempo.

50. Mi amor por ti tiene la alegría de un día soleado y la belleza de un campo lleno de flores.

51. Hoy quiero que estas flores hablen por mí y te recuerden cuánto te amo.

52. Cada vez que encuentres una flor amarilla, espero que pienses en mí y en todo el amor que te tengo.

53. Te regalo estas flores para que tengas siempre cerca un pequeño recuerdo de todo lo que siento por ti.

54. El amarillo de este ramo representa la alegría que aparece en mi vida cada vez que estás conmigo.

55. Estas flores son un reflejo del cariño sincero que siento por ti y de todos los momentos que compartimos.

56. Quiero que este ramo te recuerde que mi amor por ti está presente incluso cuando no puedo estar a tu lado.

57. Si las flores pudieran hablar, estas te contarían todas las razones por las que te amo.

58. Te regalo flores amarillas porque ninguna otra cosa expresa mejor la felicidad que siento al compartir mi vida contigo.

59. Que cada pétalo de este ramo guarde un pensamiento, un recuerdo y una razón para seguir amándote.

60. Hoy estas flores son mi manera de decirte que mi amor por ti siempre encontrará una forma de florecer.

¿QUÉ FRASES PUEDES USAR PARA REGALAR FLORES AMARILLAS?

61. Te regalo estas flores para llevar un poco de alegría y color hasta donde estés.

62. Este ramo es un pequeño detalle pensado para recordarte lo especial que eres.

63. Que estas flores llenen tu día de energía, sonrisas y buenos momentos.

64. Hoy quiero compartir contigo un pequeño pedazo de sol convertido en flores amarillas.

65. Recibe este ramo como un abrazo lleno de cariño, aunque por ahora tenga forma de flores.

66. Estas flores llegan hasta ti con mis mejores deseos para cada nuevo día.

67. Que el color amarillo de este detalle transforme cualquier momento gris en una ocasión para sonreír.

68. Te envío estas flores porque quería encontrar una forma sencilla de hacerte sentir especial.

69. Que este ramo te acompañe y te recuerde que siempre hay cosas bonitas por descubrir.

70. Hoy las flores son mi manera de decirte gracias por estar presente y formar parte de mi vida.

71. Te regalo este detalle con la esperanza de que te saque una sonrisa apenas lo recibas.

72. Que estas flores lleven hasta ti toda la buena energía que deseo para tu vida.

73. Un ramo amarillo puede parecer sencillo, pero detrás de él hay mucho cariño y buenos deseos.

74. Estas flores representan mi deseo de que tengas días tranquilos, alegres y llenos de momentos especiales.

75. Te regalo flores amarillas para recordarte que incluso los pequeños detalles pueden convertirse en grandes recuerdos.

76. Que este ramo sea una señal de que siempre hay motivos para mantener la esperanza.

77. Hoy quiero compartir contigo la alegría que representa regalar y recibir flores amarillas.

78. Estas flores son una pequeña forma de agradecerte por todo lo bueno que aportas a mi vida.

79. Recibe este detalle como una muestra de amistad, cariño y los mejores deseos para ti.

80. Que cada flor de este ramo te recuerde que eres una persona importante y querida.

81. Te envío estas flores para acompañar tu día con un poco de luz, color y alegría.

82. Que este detalle te haga sonreír y te recuerde que alguien pensó especialmente en ti.

83. Estas flores amarillas son una manera sencilla de enviarte cariño y desearte todo lo mejor.

84. Hoy quiero regalarte algo que represente optimismo, alegría y la esperanza de nuevos comienzos.

85. Que este ramo se convierta en un bonito recuerdo de este 21 de setiembre.

86. Te regalo estas flores para celebrar contigo la llegada de la primavera y todo lo bueno que puede traer.

87. Que este detalle amarillo sea una forma de acompañarte con alegría en una fecha tan especial.

88. Estas flores llegan para recordarte que los gestos sencillos también pueden guardar grandes sentimientos.

89. Un ramo de flores amarillas es mi manera de compartir contigo un poco de alegría en este día.

90. Que estas flores llenen de color tu día y te recuerden todo el cariño que hay detrás de este detalle.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS EL 21 DE SETIEMBRE?

La costumbre de regalar flores amarillas cada 21 de setiembre no tiene un origen tradicional antiguo. Su popularidad se debe principalmente a las redes sociales y a la influencia de Floricienta, la serie argentina que alcanzó gran popularidad a comienzos de los años 2000. Con el tiempo, esta tendencia se difundió a través de TikTok y otras plataformas digitales, llegando a distintos países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Ecuador y México, además de España.

La fecha también tiene un significado particular en el hemisferio sur, ya que coincide con el inicio de la primavera, una estación relacionada con la renovación, la alegría y los nuevos comienzos. Por ello, las flores amarillas se han convertido en un detalle asociado con esta fecha y utilizado para expresar cariño, amor, amistad y buenos deseos.

Para quienes desean sumarse a esta tendencia, existen diferentes alternativas para armar un ramo. Entre ellas están los tulipanes amarillos, que pueden acompañar un mensaje especial; los lirios amarillos, que aportan elegancia y color; los narcisos amarillos, relacionados visualmente con la primavera; y las margaritas amarillas, una opción sencilla y alegre. También es posible combinar distintas variedades para crear un arreglo personalizado.

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