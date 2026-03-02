Por Redacción EC

La Semana Santa 2026 es muy celebrada en gran parte del mundo, ya que se conmemora con mucha devoción la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estos días, muchas personas demuestran su fe con procesiones, peregrinaciones y entre otras actividades ligadas a sus costumbres, mientras que otro grupo pasa un fin de semana fuera de casa para visitar lugares turísticos. En ese sentido, es habitual que familiares y amigos compartan mensajes o frases a través de sus redes sociales con motivo de esta importante festividad religiosa, reafirmando así su devoción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.