La Semana Santa 2026 es muy celebrada en gran parte del mundo, ya que se conmemora con mucha devoción la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estos días, muchas personas demuestran su fe con procesiones, peregrinaciones y entre otras actividades ligadas a sus costumbres, mientras que otro grupo pasa un fin de semana fuera de casa para visitar lugares turísticos. En ese sentido, es habitual que familiares y amigos compartan mensajes o frases a través de sus redes sociales con motivo de esta importante festividad religiosa, reafirmando así su devoción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

FRASES PARA COMPARTIR DURANTE LA SEMANA SANTA 2026

En medio de las celebraciones por Semana Santa este 2026, te presentamos las mejores frases cargados de mucho significado para acompañar y felicitar a los seres queridos en estas fechas:

Que el sacrificio de Jesús nos inspire a ser mejores personas y sembrar amor donde haya dolor.

En el silencio del Viernes Santo se esconde la promesa de un nuevo comienzo.

La cruz no es el final del camino, sino el inicio de una nueva vida.

Que cada paso de esta Semana Santa sea una oportunidad para reconectar con tu fe.

Más que una tradición, la Semana Santa es una invitación al perdón y a la paz interior.

Señor, en esta Semana Santa, renueva mi corazón y fortalece mi espíritu.

Gracias, Jesús, por enseñarnos que el verdadero amor es sacrificio y entrega.

Camina conmigo, Señor, en este tiempo sagrado. Que no me falte tu luz.

La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles.

Que la resurrección de Cristo llene tu alma de alegría y esperanza.

Semana Santa: tiempo de detenernos, reflexionar y recordar que el amor siempre vence.

Hoy no es solo un día libre, es un día para el alma.

Que esta Semana Santa sea un viaje hacia lo que realmente importa.

No hay mejor momento que este para agradecer a Dios todo lo que nos ha dado.

El silencio de la cruz habla más que mil palabras.

Te deseo una Semana Santa llena de paz, amor y bendiciones.

Jesús dio su vida por amor… ¡y volvió a vivir!

Ayudar a los demás también es seguir a Jesús.

Dios siempre está contigo, aunque no lo veas.

La cruz de Jesús nos enseña a perdonar.

Ser bueno con los demás es un regalo para Dios.

Jesús es nuestro mejor amigo.

En Semana Santa, recuerda ser amable y agradecido.

Jesús vive en tu corazón cuando haces el bien.

Cada oración es una carta al cielo.

Amar como Jesús es el mejor plan.

Jesús murió, pero luego ¡resucitó con alegría!

Dios te ama tal como eres.

Si ayudas a alguien hoy, haces feliz a Jesús.

La fe se lleva en el corazón… ¡y en los actos!

La Semana Santa es para estar en paz y con la familia.

Cuando haces el bien, Jesús sonríe.

Jesús quiere que cuidemos a todos, como Él nos cuida.

¿QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA NO CELEBRA LA SEMANA SANTA?

Se trata de Uruguay que, de acuerdo con su Constitución de 1918, luego de un largo y complejo proceso de reforma, estableció que, a partir de 1919, dejara de existir la Semana Santa, cambiándole el nombre a Semana de Turismo. Esta celebración, que inició el lunes 14 y finaliza el domingo 20 de abril, tiene como objetivo fomentar el turismo y contribuir al desarrollo económico del país. Además, la población uruguaya aprovecha estos días para llevar a cabo diversas actividades, disfrutar de eventos culturales o visitar otros destinos turísticos.

Entre las actividades que más resalta en la Semana de Turismo y convoca a ciento de personas se encuentra la Vuelta Ciclista del Uruguay, la Semana Criolla en la Rural del Prado, la Criolla del Parque Roosevelt, la Semana de la Cerveza en Paysandú, el Festival de la Pesca Artesanal en La Paloma, donde destacan las tradiciones locales y una variedad gastronómica. Por otro lado, es importante mencionar que otra de las celebraciones que Uruguay no festeja es la Navidad, la cual ha sido reemplazada por el Día de la Familia; el Día de los Niños, en lugar del Día de Reyes; y el Día de las Playas, en vez del Día de la Virgen María.