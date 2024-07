El próximo episodio de “Enfocados”, podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, tendrá como invitado especial a André Carrillo, quien compartirá anécdotas tanto de sus clubes como de la selección peruana. En el adelanto de su entrevista, se revela que el futbolista aborda la posibilidad de un retorno a Alianza Lima, y en el proceso recordó un antecedente de violencia entre Christian Cueva y la hinchada del equipo blanquiazul.

A pesar de las críticas contundentes por su decepcionante desempeño en la Copa América 2024, y de su aparición en una discoteca poco después de la temprana eliminación de la selección peruana del certamen continental, su eventual regreso al fútbol nacional ha generado un considerable interés. A continuación, te contamos qué dijo el popular ‘Culebra’ en el podcast de Farfán y Guizasola.

¿QUÉ DIJO ANDRÉ CARRILLO SOBRE REGRESAR A ALIANZA LIMA?

El actual jugador del Al-Qadisiyah ha mencionado en múltiples ocasiones la dificultad que veía en regresar al fútbol peruano, especialmente porque disfruta la estabilidad económica y familiar que Arabia Saudita le otorga. Sin embargo, en el próximo episodio de “Enfocados”, el delantero nacional reveló que ha contemplado en varias ocasiones la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. No obstante, la experiencia negativa que vivió su compañero de selección, Christian Cueva, lo hace evaluar bien la situación.

“Lo he pensado de todas maneras (volver a Alianza Lima). Tengo miedo que me pase lo que le pasó a Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado”, comentó el volante de 33 años.

Como se recuerda, Christian Cueva volvió al equipo blanquiazul en el 2023 con la promesa de ser la máxima figura, pero debido a que enfrentó lesiones y una mala condición física, tuvo un pésimo desempeño en el equipo, lo que provocó que reciba críticas de los fanáticos y luego sea retirado del club de forma poco grata.

El ‘ojo hinchado’ que mencionaba André Carrillo sería una referencia al incidente en donde ‘Aladino’ fue agredido por la barra brava de Alianza Lima a principios del 2015, debido a que no tuvo un buen rendimiento en un partido e incluso tuvo malas actitudes con los fanáticos.

¿POR QUÉ HA SIDO CRITICADO ANDRÉ CARRILLO RECIENTEMENTE?

André Carrillo, junto a Christian Cueva, se encuentra en el ojo de la tormenta mediática tras ser visto festejando en una discoteca luego de que la selección peruana fuera eliminada de la Copa América 2024. El programa “Amor y Fuego” difundió imágenes de ambos jugadores con una sonrisa en el rostro y un trago en la mano, mientras bailaban en un club nocturno. De inmediato, las imágenes generaron gran indignación entre el público peruano, que solo días atrás había criticado el bajo rendimiento de ambos jugadores.

¿QUÉ DIJO ANDRÉ CARRILLO TRAS SER VISTO EN UNA DISCOTECA?

Lejos de hacer un mea culpa por su decisión de festejar en un contexto deportivo poco feliz para el deporte peruano, compartió sus razones para hacerlo.

“A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mi me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera”, dijo en el programa de YouTube ‘Fuera del Sistema.

“¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”, agregó el seleccionado nacional.