El próximo 14 de agosto se llevará a cabo un festival musical en Huamacucho, La Libertad, que celebrará el bicentenario de la ciudad y al mismo tiempo rendirá homenaje a la Santísima Virgen de la Alta Gracia. Si bien este espectáculo contará con la participación de diversos y destacados músicos, lo que ha llamado mucho la atención del público es el evento tendrá a Christian Domínguez y a su agrupación Gran Orquesta Internacional, compartiendo escenario con Pamela Franco, expareja del cumbiambero, además de que también se espera la presencia del futbolista Christian Cueva, quien se especula que es el padrino del evento.

Ante la posibilidad de que estas tres figuras públicas, que han sido protagonistas de polémicas por sus amoríos, se suban al escenario y compartan un momento de canto, Christian Domínguez fue consultado sobre si realizaría esta dinámica y el cantante se animó a abordar el tema sin rodeos.

¿QUÉ RESPONDIÓ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CUANDO LE PREGUNTARON SI CANTARÍA CON PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA?

En diálogo con América Noticias, Christian Domínguez indicó que no está dispuesto a cantar junto a Pamela Franco y Christian Cueva en el próximo evento en Huamachuco, calificando el acto como una “payasada mediática”.

Según Domínguez, la propuesta de compartir escenario con Franco y Cueva parece más un truco publicitario que un evento musical serio. Además, expresó que estas colaboraciones no suman valor a su agrupación y que no se prestará para un espectáculo que no esté alineado con su enfoque profesional.

“Obviamente no me voy a prestar a una payasada mediática, ¿me entiendes? Esto vendría a ser más que todo un tema mediático que no nos interesa. A ‘Gran Orquesta’ esos temas no le suman nada porque si están esperando que en un evento suba la ‘Gran Orquesta’ y en ese momento suba él y también suba ella, eso nunca va a suceder”, respondió tajantemente.

¿CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE PRESENTARÁ EN EL EVENTO DE HUAMACHUCO?

Cuando Christian Domínguez fue preguntado sobre la posibilidad de presentarse en diferentes horarios para evitar conflictos con Pamela Franco y Christian Cueva, su respuesta mostró una actitud conciliadora. A pesar de su rechazo inicial a compartir el escenario, el cantante de cumbia aseguró que no tiene problema con la idea de que cada uno se presente en momentos distintos.

“No tengo ningún problema, porque puede ser que el señor Cueva se quede a ver el show de Pamela o el show de ‘Gran Orquesta’”, comentó. Domínguez, quien destacó la importancia de coordinar y comunicar bien los horarios para asegurar que no haya cruces innecesarios y evitar malentendidos entre los involucrados.

¿CHRISTIAN DOMÍNGUEZ TIENE UNA RELACIÓN SENTIMENTAL CON KARLA TARAZONA?

El intérprete de cumbia ha estado en el centro de la atención mediática luego de que se publicaran imágenes en las que aparece besando a Karla Tarazona, su expareja y madre de uno de sus hijos. Este material, transmitido por el programa ‘Magaly TV La Firme’, ha generado gran revuelo tanto en el público como en los medios peruanos.

Aunque Tarazona, en su programa ‘Préndete’, calificó el beso como un simple gesto afectuoso sin implicaciones románticas, Domínguez ha dado una versión diferente. En su declaración, el cantante confirmó que no fue un beso aislado, sino varios gestos de cariño durante su cumpleaños, desmintiendo así cualquier idea de reconciliación formal, según informa Infobae Perú.