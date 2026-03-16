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A lo largo y ancho del planeta, existen personas que logran convertirse en magnates, es decir, personajes ilustres cuyo poder adquisitivo tiende a impactar de manera positiva sobre la sociedad. Es así como hoy, y gracias a Forbes, la fortuna almacenada por parte de personas multimillonarias, termina llamando la atención de medios peruanos debido a la inclusión de reconocido empresario nacido en el país, y dentro de listado anual a partir del cual se revelan cifras récord. Conoce a continuación todos los detalles, cómo llegó a codearse con los seres humanos más ricos del mundo, y mucho más al respecto.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.