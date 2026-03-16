A lo largo y ancho del planeta, existen personas que logran convertirse en magnates, es decir, personajes ilustres cuyo poder adquisitivo tiende a impactar de manera positiva sobre la sociedad. Es así como hoy, y gracias a Forbes, la fortuna almacenada por parte de personas multimillonarias, termina llamando la atención de medios peruanos debido a la inclusión de reconocido empresario nacido en el país, y dentro de listado anual a partir del cual se revelan cifras récord. Conoce a continuación todos los detalles, cómo llegó a codearse con los seres humanos más ricos del mundo, y mucho más al respecto.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DEL ÚNICO PERUANO QUE FIGURA EN LA LISTA DE LAS PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO?

A nivel global, el manejo de diversas empresas o alguna de las más reconocidas, termina generando que el poder adquisitivo de individuos muy particulares, ascienda astronómicamente, y empiecen a liderar rankings vinculados a su patrimonio.

Es esto último lo que precisamente termina valorando Forbes previo a lanzamiento de listado donde figuran las personas más ricas del mundo, y entre las cuales ahora resalta la presencia de Eduardo Hochschild, el único peruano calificado como multimillonario, y dentro de ranking liderado por parte de Elon Musk una vez más.

Más de 3 mil individuos con alto poder adquisitivo han sido considerados para esta oportunidad, y con miras al 2026 como el año que llama la atención debido a la inclusión del mayor accionista de empresa minera nacido en Lima hace 62 años.

“La fortuna de Hochschild se situó en US$5.200 millones, lo que ubicó al empresario en el puesto 823 del ranking”, revela Forbes mediante nota oficial donde además resalta que gracias a dicho patrimonio acumulado, hoy integra el “The World’s Billionaires” como el único peruano.

De acuerdo a la información publicada entorno a ranking de las personas más ricas del mundo, el empresario de 62 años ostenta el grado de ingeniero mecánico y físico de la Tufts University de Boston, y hace más de 3 décadas pertenece a dicho grupo, siendo nombrado como presidente desde el 2006.

LAS PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO EN 2026, SEGÚN FORBES

1- Elon Musk

2- Larry Page

3- Sergey Brin

4- Jeff Bezos

5- Mark Zuckerberg

6- Larry Ellison

7- Bernard Arnault & family

8- Jenseng Huang

9- Warren Buffett

10- Amancio Ortega

LOS MULTIMILLONARIOS DEL RUBRO TECNOLÓGICO QUE LIDERARON RANKING DE FORBES EN 2025

Tal y como ocurre anualmente, el listado elaborado por Forbes nos muestra cifras y datos entorno a las personas con mayor poder adquisitivo del mundo, resaltando en ranking 2025 los nombres de aquellos magnates que ocupan primeros lugares liderando empresas tecnológicas como Meta, SpaceX, entre otras.

Al respecto, y contabilizando un patrimonio total de 16,1 billones de dólares sumado entre "3028 empresarios, inversores y herederos“, dicha prestigiosa revista sitúa a Elon Musk en el número 1 de listado integrado por multimillonarios a nivel global gracias a una fortuna que asciende a los $342.000 millones.

Empresas tecnológicas como SpaceX y Tesla, hoy lo retornan a primer lugar según Forbes, superando así a Mark Zuckerberg de Meta con $216.000 millones y Jeff Bezos de Amazon acumulando 215.000 millones.

Cabe resaltar como parte de ranking 2025, que Estados Unidos llama la atención también por establecer récord reuniendo a “902 ciudadanos multimillonarios” dentro de listado, mientras China figura relegada sumando 516 e India incorporada gracias a 205.