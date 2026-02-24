La serie derivada del universo de “Game of Thrones”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, ya prepara su segunda temporada y los primeros detalles oficiales han generado gran expectativa entre los fans de Westeros. Con una nueva historia basada en los relatos de George R. R. Martin, la continuación de las aventuras de Dunk y Egg promete expandir la mitología de la saga con nuevos escenarios, conflictos y personajes.

La segunda temporada adaptará “La espada jurada”

La temporada 2 de “A Knight of the Seven Kingdoms” adaptará el relato “La espada jurada” (The Sworn Sword), la segunda historia de la saga de Dunk y Egg. Este arco narrativo profundiza en las consecuencias políticas y sociales tras las rebeliones Blackfyre, además de mostrar una Westeros más rural y centrada en conflictos entre casas menores.

A diferencia de las grandes guerras de “Game of Thrones”, esta historia se enfoca en intrigas locales, juramentos de lealtad y dilemas morales, manteniendo el tono más íntimo que caracteriza a la serie.

Dunk y Egg viajarán a Dorne

Uno de los datos más interesantes es que Ser Duncan el Alto y el joven Aegon Targaryen (Egg) viajarán a Dorne en la segunda temporada. Este cambio de escenario permitirá explorar una región poco vista en la saga televisiva, con su cultura, política y tensiones internas únicas.

Dorne siempre ha sido un territorio clave en el lore de Westeros, por lo que su inclusión podría expandir significativamente el mundo de la serie y conectar con eventos futuros del linaje Targaryen.

Número de episodios y duración

La segunda temporada contará con 6 episodios, y cada capítulo tendrá una duración aproximada de 30 a 60 minutos. Este formato más compacto busca mantener un ritmo narrativo sólido y centrado en la evolución de los personajes, sin rellenos innecesarios.

La serie ya está en producción y apunta a estrenarse en 2027

La producción de la temporada 2 ya está en marcha, y aunque no hay una fecha exacta, el estreno está previsto para 2027. HBO busca mantener la calidad cinematográfica del proyecto, lo que explica el calendario de desarrollo más extenso.