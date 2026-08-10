Por Redacción EC

Los desastres naturales pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que anticiparse es fundamental para reducir riesgos. El sismo de magnitud 7.4 reportado en Colombia ha vuelto a generar preocupación sobre la necesidad de estar preparados frente a una eventual emergencia. En este escenario, la mochila de emergencia cumple un papel importante, ya que concentra artículos indispensables para afrontar las primeras horas después de un movimiento telúrico. Su contenido debe responder a las necesidades básicas de las personas que integran el hogar. Además de contar con los implementos adecuados, es importante definir un lugar accesible y conocido donde guardar la mochila. De esta manera, ante una evacuación, podrá ser tomada rápidamente y facilitará la atención de las necesidades más urgentes mientras se restablece la normalidad.