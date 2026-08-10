Los desastres naturales pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que anticiparse es fundamental para reducir riesgos. El sismo de magnitud 7.4 reportado en Colombia ha vuelto a generar preocupación sobre la necesidad de estar preparados frente a una eventual emergencia. En este escenario, la mochila de emergencia cumple un papel importante, ya que concentra artículos indispensables para afrontar las primeras horas después de un movimiento telúrico. Su contenido debe responder a las necesidades básicas de las personas que integran el hogar. Además de contar con los implementos adecuados, es importante definir un lugar accesible y conocido donde guardar la mochila. De esta manera, ante una evacuación, podrá ser tomada rápidamente y facilitará la atención de las necesidades más urgentes mientras se restablece la normalidad.

A propósito del terremoto en Colombia, ¿qué debe tener un botiquín en tu mochila de emergencia?

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

La importancia de la caja de reserva

Además de la mochila, los hogares pueden preparar una caja de reserva con productos destinados a cubrir las necesidades de los días posteriores a una emergencia. Este conjunto de suministros está pensado para ayudar a una familia a mantenerse entre el segundo y cuarto día después del evento.

Su contenido puede incluir alimentos enlatados o deshidratados, botellas de agua, galletas, caramelos y chocolate en barra. A ello se suman artículos como ollas, ropa, un termo, pilas de repuesto, radio y linternas.

¿Dónde guardar estos suministros?

La caja debe conservarse en un espacio seco y protegido, donde los productos permanezcan en buenas condiciones hasta que sean necesarios. Su ubicación también debe ser conocida por los miembros de la familia para facilitar su utilización durante una emergencia.

Finalmente, no basta con preparar estos implementos y dejarlos almacenados indefinidamente. Es recomendable revisar periódicamente los productos, especialmente aquellos que tienen fecha de vencimiento, y sustituirlos cuando sea necesario. De esta manera, la mochila y la caja de reserva estarán realmente listas cuando ocurra una eventual emergencia.