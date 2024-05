Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la selección peruana. De la mano del ‘Tigre’, generando gran expectativa, la Bicolor clasificó al Mundial de Rusia 2018 y también al repechaje de Qatar 2022. Sin embargo, el haber asumido como técnico de Chile generó sorpresa entre los hinchas blanquirrojos . A propósito de ello, en las últimas horas generó controversia las últimas declaraciones del ‘Flaco’.

A Ricardo Gareca le preguntaron por el duelo ante Perú en Copa América y su respuesta no la esperaban muchos peruanos

El argentino fue entrevistado por TNT Sports y fue consultado sobre el enfrentamiento que tendrá la ‘Roja’ ante Perú en la próxima Copa América. Su respuesta no fue lo que esperaban muchos hinchas peruanos, y así lo dejaron claro en redes sociales.

“Todos los partidos son difíciles . Yo tengo un gran cariño por el Perú, así como por Argentina, pero mi corazón está acá en estos momentos, que es lo más importante. Mi corazón y mi cabeza está acá”, comentó Gareca a TNT Sports.

Debido a estas declaraciones, los fanáticos de la Blanquirroja expresaron su sentir en redes: “Esperaba un poco más de gratitud”, “Me parece una respuesta fría”, “Qué pasó Ricardo, Chile te cambió”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la comida chilena?

Asimismo, Gareca fue consultado sobre la comida chilena. Esto fue lo que respondió el exUniversitario: “En el día a día general, almuerzo acá en Juan Pinto Durán, acá se come de primera. Todo es rico acá. En Chile se come muy bien, pero yo soy muy tradicional, salirme de la carne y la pasta. Ya voy a probar los platos más típicos”.

Gareca asegura no haber recibido ningún mensaje de apoyo de Perú desde que es técnico de Chile

En una entrevista para Direc TV Sports, Gareca reveló que no ha tenido comunicación con nadie de Perú desde que se hizo cargo de Chile. “No he recibido ni un solo mensaje de apoyo, ni de deseo que a la selección chilena le vaya bien, por lo menos en lo que he recibido yo, ¿no?”.

Asimismo, el argentino añadió: “Claro que hay una rivalidad futbolística. Nada más que tiene que ver. Me he topado con cantidad de peruanos viviendo acá en Chile, de la misma manera de cuando estaba allá en Perú, había cantidad de chilenos viviendo allá en Perú. No creo que pase por ahí. Por lo menos hay un gran apoyo que he recibido en ese aspecto”.

La particular comparación que hizo Ricardo Gareca entre Perú y Chile

El ‘Flaco’ detalló que, a comparación de lo que fue su llegada a Perú, en el que siempre estuvo al mando de la Blanquirroja desde la primera jornada de las Clasificatorias, esta vez iniciará a trabajar en una selección con una Eliminatoria comenzada.

“Ahora vengo con un proceso comenzado, en el otro (Perú) yo arranqué el proceso. Lo que me interesa es adaptarme lo antes posible. Llegarle al jugador y al equipo de forma inmediata”, comentó el argentino.

Asimismo, el exfutbolista manifestó el gran cariño y agradecimiento que tiene por el pueblo peruano. “Solo tengo palabras de agradecimiento a Perú por el trato que me han dado”.