Semana Santa 2025 es una jornada especial para todos aquellos que creen en Dios. Durante esta fecha, en medio de gran expectativa, se realizan diversas actividades para homenajear la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Sin embargo, muchos negocios se toman un descanso y no atienden. A propósito de ello, aquí te contaremos cuáles serán los horarios de los principales supermercados durante Jueves Santo, Viernes Santo y el fin de semana largo.

Metro

Atenderá en su horario regular de 08:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo.

Plaza Vea

Funcionará con normalidad a partir de las 08:00 hasta las 22:00 horas.

Tottus

Atenderá sin ninguna modificación especial de 08:00 a las 22:00.

Wong

Funcionará con normalidad de 07:00 a 22:00 horas. Sin embargo, sus locales de Trujillo y Asia, en donde abrirán desde las 08:00.

Vivanda

Atenderán a sus clientes en el horario habitual de 08:00 horas hasta las 22:00 horas.

Vivanda es uno de los supermercados más visitados de Lima. / GESTION > Diana Chavez Zarate

Tiendas Mass

Como siempre, esta tienda funcionará de 07:00 horas a 22:00 horas.

Makro

Funcionará de 07:00 horas a 22:00 horas, por lo que sus clientes pueden asistir en el horario acostumbrado.

¿Abren los bancos en Jueves y Viernes de Semana Santa 2025 en Lima? Revisa todos los horarios de atención para el feriado largo

El Jueves y el Viernes Santo serán feriados por Semana Santa, por lo que los bancos no atenderán. Sin embargo, todavía no se especificó si funcionarán o no con normalidad el sábado 19 de abril.

BBVA

Se desconoce si abrirán el sábado 19 de abril por Semana Santa.

Interbank

Tampoco han expresado oficialmente si atenderán el sábado 19 de abril.

Banco de la Nación

Esta entidad bancaria tampoco comunicó por sus redes sociales si atenderán durante el sábado 19 de abril.

El Banco de la Nación no oficializó si atenderá el sábado 19 de abril.

¡Es oficial! ¿habrán clases o no durante Semana Santa? Esto indica el calendario de Minedu

Iniciado un nuevo año con la celebración de tradicional festividad, ahora millones de peruanos se aprestan a gozar de varias jornadas libres gracias a Semana Santa que a nivel nacional incluye la participación de colegios por pertenecer a los sectores público y privado.

Hoy, y ante la duda de algunos padres de familia, queda confirmado que el jueves 17 y viernes 18 de abril establecidos como feriados nacionales según lo detalla de manera específica el artículo 6 correspondiente a Decreto Legislativo N° 713, pasarán a beneficiar también a los alumnos y docentes de escuelas a nivel nacional.

Ambos asuetos de Semana Santa incluso a nivel sudamericano, representan el goce de jornadas libres con descanso remunerado, y por ende a nivel nacional, los colegios peruanos igualmente son favorecidos como parte del sistema que integran los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Cabe resaltar, que desde noviembre de 1991 cuando el Decreto Legislativo 713 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, cada ciudadano perteneciente a dicho grupo incluido niños y adolescentes de escuela pública y privada, tienen la gran oportunidad de aprovechar los feriados del Jueves y Viernes Santo respectivo junto a un sábado y domingo donde se suele descansar de manera obligatoria cada 7 días, y tampoco hay clases escolares.