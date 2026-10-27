Mauricio Ochmann, uno de los actores más reconocidos y queridos por el público mexicano, ha destacado en la televisión y el cine gracias a su participación en telenovelas, series y películas como “El Señor de los Cielos”, “El Clon”, “¡Qué despadre!“, entre otras. Su colaboración en estas producciones ha contribuido a consolidar su carrera artística, mientras que su historia de superación personal también le ha valido el reconocimiento del público. Sin embargo, tras el éxito de ”El Chema", una historia inspirada en un personaje de “El señor de los Cielos”, ha llevado al actor a enfrentar diversas situaciones que lo han puesto en aprietos. De hecho, el actor confesó que seguidores de la serie le pedían trabajo, sin darse cuenta de que se trataba únicamente de la ficción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAURICIO OCHMANN SOBRE SU PERSONAJE EN LA SERIE “EL CHEMA”?

Durante una entrevista en el pódcast de Aldo T De Nigris, Mauricio Ochmann compartió detalles poco conocidos de su vida personal que despertaron el interés del público. Entre sus revelaciones, destacó que uno de los personajes que más disfrutó interpretar en su vida fue José María Venegas, conocido como ‘El Chema’, en la serie homónima. Pues, en la ficción, el personaje es retratado como uno de los capos más sanguinarios del narcotráfico y uno de los principales enemigos de los gobiernos de Estados Unidos y México.

Si bien la superserie mostró cómo el personaje se adentra en el mundo del crimen organizado y asciende hasta convertirse en el líder del cártel que aparece en “El señor de los cielos”, Ochmann confesó que vivió una divertida anécdota con algunos seguidores que le pidieron trabajo, sin que ellos imaginen que todo formaba parte de la ficción. “Un personaje fuerte y que fue un botesote para mí, un juguetote pues fue El Chema obviamente. No saben, yo pensé que sabían, o sea mucha gente sí, pero otra me pide chamba. ‘Oye mi Chema, dame chamba’ no pues, no”, dijo.

¿QUÉ ACTOR DE ‘PASIÓN DE GAVILANES’ Y ‘LA REINA DEL SUR’ MURIÓ EN COLOMBIA?

De acuerdo con información de medios locales, el actor Germán Quintero, conocido por formar parte de las exitosas novelas ‘Pasión de Gavilanes’, ‘La Reina del Sur’ y ‘Escobar, el patrón del mal’, falleció el pasado 15 de octubre en Bogotá, Colombia. A través de las redes sociales, Alejandra Quintero Sinisterra, sobrina del actor, confirmó la noticia, que no solo conmocionó a sus seguidores, sino también a sus compañeros del mundo artístico, quienes lamentaron su partida. “Germán Quintero Laverde, un tío inmortal, único, intransferible e irrepetible. 1956-2026″, escribió la reconocida comunicadora.

Si bien es cierto, hasta el momento no se ha brindado detalles oficiales sobre la causa de su deceso, medios como Caracol Televisión informaron que su fallecimiento estaría relacionado con complicaciones cardíacas y respiratorias, por las que recibía atención médica en una clínica de la capital colombiana. Cabe señalar que, Quintero, de 72 años, formó parte de producciones como ‘Sueño y espejos’, ‘Montecristo’ y ‘Pasión de Gavilanes’. Sin embargo, uno de sus personajes más recordados fue el de Guillermo Cano Isaza en la serie ‘Escobar, el patrón del mal’.

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