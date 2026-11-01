Por Christian Gambini

Robin Williams conquistó al público con su humor desbordante, su ingenio espontáneo y una capacidad extraordinaria para dar vida a personajes inolvidables. Sin embargo, detrás de aquella energía que parecía inagotable se encontraba un hombre que también reflexionaba profundamente sobre la existencia, el paso del tiempo y la felicidad. Ganador del Oscar por El indomable Will Hunting y protagonista de películas como El club de los poetas muertos, Buenos días, Vietnam y Mrs. Doubtfire, construyó un legado que trascendió la pantalla.

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