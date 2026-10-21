Jennifer Aniston se convirtió en una reconocida actriz y productora estadounidense gracias a que alcanzó la fama mundial al interpretar a Rachel Green en la exitosa serie Friends. De hecho, consolidó su carrera con diversas películas y destacó por su participación en la serie dramática The Morning Show, que le permitió demostrar su versatilidad artística y mantenerse como una de las figuras más conocidas del mundo de Hollywood. Sin embargo, recientemente, la artista internacional abrió su corazón y compartió detalles íntimos de los difíciles momentos que atravesó al intentar quedar embarazada, un sueño que anhelaba profundamente. Pese a la presión mediática que enfrentó durante años, la comediante reveló los tratamientos a los que se sometió para convertirse en madre, una experiencia que hoy recuerda con emoción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REVELÓ JENNIFER ANISTON SOBRE LOS TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD A LOS QUE SE SOMETIÓ PARA QUEDAR EMBARAZADA?

En una entrevista para la revista Allure en 2022, Jennifer Aniston contó que durante los 30 y 40 años se sometió a tratamientos de fecundación in vitro para intentar convertirse en madre, pero no obtuvo los resultados esperados. Inclusive, reveló que probó distintas alternativas y que le habría gustado en su momento congelar sus óvulos. Asimismo, recordó los rumores que surgieron tras su separación de Brad Pitt en 2005, cuando se la señaló por supuestamente no querer conformar una familia.

Asimismo, Aniston explicó que las experiencias difíciles la ayudaron a fortalecer su confianza y a restar importancia a las críticas, dejando atrás el resentimiento y aprendiendo del pasado. Según relató, esta reflexión surgió al observar que su madre guardaba rencor durante años. Así, en la actualidad, la recordad actriz de Friends continúa desarrollando su carrera en Hollywood, conforme comparte Radio Mitre. “Fueron años y años de especulaciones… Fue muy duro. Estaba haciendo fertilización in vitro, tomando tés chinos", dijo.

¿QUÉ ACTOR DE ‘PASIÓN DE GAVILANES’ Y ‘LA REINA DEL SUR’ MURIÓ EN COLOMBIA?

De acuerdo con información de medios locales, el actor Germán Quintero, conocido por formar parte de las exitosas novelas ‘Pasión de Gavilanes’, ‘La Reina del Sur’ y ‘Escobar, el patrón del mal’, falleció este jueves 15 de octubre en Bogotá, Colombia. A través de las redes sociales, Alejandra Quintero Sinisterra, sobrina del actor, confirmó la noticia, que no solo conmocionó a sus seguidores, sino también a sus compañeros del mundo artístico, quienes lamentaron su partida. “Germán Quintero Laverde, un tío inmortal, único, intransferible e irrepetible. 1956-2026″, escribió la reconocida comunicadora.

Si bien es cierto, hasta el momento no se ha brindado detalles oficiales sobre la causa de su deceso, medios como Caracol Televisión informaron que su fallecimiento estaría relacionado con complicaciones cardíacas y respiratorias, por las que recibía atención médica en una clínica de la capital colombiana. Cabe señalar que, Quintero, de 72 años, formó parte de producciones como ‘Sueño y espejos’, ‘Montecristo’ y ‘Pasión de Gavilanes’. Sin embargo, uno de sus personajes más recordados fue el de Guillermo Cano Isaza en la serie ‘Escobar, el patrón del mal’.