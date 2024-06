Además de Paolo Guerrero: estos son los 3 jugadores que también pudieron ser convocados a la selección peruana, según Reimond Manco

La selección peruana se sigue preparando para afrontar sus dos duelos amistosos previos al inicio de la Copa América 2024: ante Paraguay y El Salvador. Hay mucha ilusión de la hinchada blanquirroja por ver a la Bicolor en estos dos partidos que servirán para que Jorge Fossati, técnico del equipo de todos, siga sacando conclusiones. En este contexto, Reimond Manco, futbolista de Unión Comercio y analista deportivo, aseguró que está de acuerdo con la presencia de Paolo Guerrero en la convocatoria, pero además dio tres nombres más que para él debieron estar.

¿Qué dijo Manco sobre Paolo Guerrero y su presencia en la selección peruana?

Manco señaló que el ‘Depredador’ siempre será convocable. “Paolo Guerrero es el jugador que se le puede dar ese tipo de espera porque es un jugador que a nivel de selección siempre ha mostrado grandes partidos y nos ha dado demasiadas alegrías. Viene de una lesión, pero con él se puede esperar un gran rendimiento a nivel de selección. Aparte te da jerarquía, respeto de rivales y esa cuota goleadora que los ‘9′s necesitan y son tan impredecibles, cuando te pueden sacar un remate y hacer un gol”, expresó el exJotita en El Futbolero Perú.

¿Qué dijo Manco sobre los futbolistas de la selección peruana que militan en el extranjero?

Asimismo, el exAlianza Lima manifestó que los futbolistas convocados por Fossati se han ganando a pulso estar en la selección, sobre todo quienes militan en el extranjero. . “La verdad es que los del extranjero tienen que estar. No somos un país tan rico de tener jugadores en el extranjero. Y los que están allá normalmente vienen jugando y marcando la diferencia. Da gusto que convoquen a Tapia, a Advíncula. No por haber jugado aquel Mundial, sino porque se lo siguen ganando con la actualidad que tienen cada uno en sus equipos. Hay otros casos como Marcos López, que terminó jugando en Feyenoord a pesar de haber sido duramente criticado, eso hace que sea un jugador recontra convocable. No estamos para regalar absolutamente nada”.

Además de Paolo Guerrero: estos son los 3 jugadores que también pudieron ser convocados a la selección peruana, según Reimond Manco

Manco también dio su apreciación sobre los jugados que le hubiera gustado ver en estos partidos de preparación. “Me hubiese gustado ver a Catriel Cabellos de Alianza, que hizo una gran primera mitad del año. También a Iberico, que su liga no se ve mucho, pero tengo entendido viene haciendo grandes actuaciones. Y por qué no Ruidíaz, que es un jugador que ha sido duramente criticado por su bajo rendimiento en la selección, pero el fútbol es impredecible. Él está pasando por un gran momento y en Perú no podemos darnos el lujo de dejar afuera a un jugador de esa magnitud”.

Así fue el primer día de Reimond Manco en Tarapoto tras fichar por Unión Comercio: “Extrañaba la comida de la selva”

Tras varios meses en “Cojo y Manco” vía YouTube luego de un breve paso por Copa Perú y hasta por la Kings League, Reimond vuelve al profesionalismo oficialmente para integrar el plantel de Unión Comercio, y ayudarlo a escalar posiciones que lo mantienen actualmente en el último lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Gran sorpresa generó inicialmente que junto a Horacio Zimmermann hiciera notorio sus deseos por retornar a las canchas de fútbol, y hasta dirigiéndose directamente al presidente del ‘Poderoso de San Martín’, Freddy Chávez, quien parece haberlo escuchado y así definido su contratación en un momento difícil para el club sanmartinense.

Ahora para el Futbolero, Reimond Manco cuenta cómo fue su primer día en Tarapoto tras incorporarse a los entrenamientos de Unión Comercio con el objetivo de terminar el Apertura mejor posicionado, recordando que en la actualidad el conjunto que representa a la selva peruana es último teniendo tan solo 7 unidades de 39 posibles.