El regreso a las aulas en 2027 podría tener un escenario distinto al de años anteriores. Las consecuencias que está dejando el fenómeno El Niño en diferentes puntos del Perú han llevado al Ministerio de Educación (Minedu) a contemplar alternativas para proteger a los estudiantes y garantizar la continuidad de las actividades académicas. Entre las posibilidades figura el desarrollo de clases virtuales en aquellas zonas donde las condiciones climáticas impidan utilizar los colegios con normalidad. La preocupación gira principalmente alrededor de las lluvias y los daños que estas podrían ocasionar en los establecimientos educativos. Una institución con aulas inundadas, infraestructura deteriorada o espacios que representen riesgos para los menores difícilmente podría recibir a sus alumnos con seguridad. Por ello, el sector Educación analizará la situación de cada territorio antes de definir cómo comenzará el próximo periodo escolar.

¿El año escolar 2027 podría comenzar con clases virtuales?

La posibilidad fue comentada por Luis Alemán, viceministro de Gestión Institucional del Minedu, en declaraciones recogidas por RPP. El funcionario explicó que todavía no existe una decisión definitiva sobre la modalidad que se aplicará durante el comienzo del año académico. La alternativa remota permanece entre los escenarios que estudia la institución, pero su eventual implementación estará condicionada por las consecuencias que deje el fenómeno climático.

Esto significa que los estudiantes no necesariamente tendrán que abandonar las aulas en todo el país. La propuesta apunta a responder a las circunstancias particulares de cada región, pues mientras algunos colegios podrían encontrarse en condiciones de recibir a sus comunidades educativas, otros necesitarían medidas adicionales para evitar que los escolares queden expuestos a situaciones de peligro.

Minedu coordinará con autoridades regionales para evaluar los colegios

Para tomar una decisión, el ministerio no realizará el análisis de manera aislada. Alemán indicó que se trabajará junto con los gobiernos regionales y las direcciones regionales de Educación, cuyos representantes tendrán la responsabilidad de proporcionar información sobre la situación de los centros educativos en sus respectivas jurisdicciones.

La revisión permitirá conocer qué establecimientos conservan las condiciones necesarias para desarrollar actividades presenciales y cuáles podrían presentar dificultades debido a las precipitaciones. No se tratará únicamente de observar los daños visibles en los edificios, sino también de determinar si los espacios disponibles ofrecen garantías suficientes para el retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo.

¿Qué pasará con los escolares de las regiones más afectadas?

Una vez reunida la información, el Minedu tendrá que establecer qué modalidad resulta conveniente para cada zona. Si los colegios pueden funcionar sin inconvenientes, los alumnos podrán iniciar sus actividades en las aulas. En cambio, cuando las condiciones de infraestructura o seguridad no permitan desarrollar las jornadas educativas con normalidad, la enseñanza a distancia podría convertirse en una alternativa temporal.

Este planteamiento busca evitar que las consecuencias de las lluvias comprometan tanto la integridad de los menores como el desarrollo de sus aprendizajes. Sin embargo, la posibilidad de recurrir a herramientas virtuales dependerá de la evaluación que realicen las autoridades educativas y de las necesidades identificadas en cada territorio. Por ahora, no se ha anunciado una disposición que obligue a todos los colegios del país a adoptar esta modalidad.

¿Está confirmado el cambio en el inicio del año escolar 2027?

Por el momento, los padres de familia, estudiantes y docentes deberán esperar nuevas disposiciones del sector Educación. El Minedu todavía no ha definido si el próximo periodo académico comenzará completamente de manera presencial o si algunas localidades tendrán que recurrir a la virtualidad debido a los efectos de El Niño.

En ese contexto, el panorama educativo para 2027 permanecerá sujeto a la evolución de las condiciones climáticas y al diagnóstico de las autoridades regionales. La prioridad será determinar dónde existen garantías para recuperar las actividades escolares en los establecimientos educativos y dónde será necesario aplicar otras estrategias. Por tanto, las clases virtuales constituyen una posibilidad en evaluación, no una decisión confirmada para el próximo año.