Cada año, el calendario astronómico marca el inicio de nuevas estaciones, cuyos efectos se extienden durante aproximadamente tres meses y generan cambios en las condiciones climáticas de distintas regiones del planeta. Con la llegada de septiembre, los paisajes comienzan a transformarse en diversos lugares, mientras la naturaleza adquiere nuevos colores y las temperaturas empiezan a modificar el ambiente. Este periodo representa una etapa especialmente esperada para muchas personas, tanto en el hemisferio norte como en el sur, aunque sus características varían según la ubicación geográfica. La llegada de un nuevo ciclo también se ha convertido en una oportunidad para compartir mensajes positivos, pensamientos y buenos deseos a través de las redes sociales, una costumbre que cada año cobra protagonismo durante los primeros días de septiembre.

¡Adiós agosto! Frases para recibir septiembre, renovar las energías y enviar por Instagram, WhatsApp y Facebook

Setiembre, el que no tenga ropa que tiemble.

Setiembre soleado y brillante, te pone de buen talante.

Por setiembre, quien tenga trigo que siembre.

El que en agosto duerme, velará en septiembre.

En setiembre, el que quiera comer pan que lo siembre.

Cuando en setiembre acabes de vendimiar, ponte enseguida en octubre a sembrar.

A mediados de setiembre, tu fuego enciende.

Setiembre sereno, ni malo ni bueno.

Marzo y setiembre, el tiempo revuelven.

Setiembre o seca las fuentes, o se lleva los puentes.

Si setiembre no tiene fruta, agosto tuvo la culpa.

Julio triguero, setiembre uvero.

En setiembre, a fin de mes, el calor vuelve otra vez.

Setiembre benigno, octubre florido.

Setiembre muy mojado, mucho mosto pero aguado.

Las mejores frases sobre flores amarillas para enviar en septiembre

1- Con estas flores, te entrego mi corazón para siempre.

2- Flores amarillas para quien hace florecer mi amor.

3- Que estas flores iluminen tu día, tal como tu sonrisa y tus ojos con mi vida.

4- Dicen que las flores amarillas son para prometer amor eterno, entonces recordé que quiero estar contigo siempre.

5- Por una sonrisa tuya, plantaría un millón de girasoles.

6- Hoy encontré la excusa perfecta para regalarte tus flores favoritas.

7- Estar contigo se siente como cuando empieza a florecer en primavera.

8- Por una vida juntos.

9- Para que sigamos siendo un siempre.

10- Para que sepas lo mucho que me importa tu felicidad.

11- Un pequeño gesto para la flor más hermosa.

12- Ninguna flor se compara a tu belleza.

13- Podría vivir todas mis vidas contigo.

14- Por siempre juntos.

15- Quiero coincidir siempre contigo.

16- Eres mi felicidad, vivo por tus sonrisas.

17- Tu complementas mi vida. Sigue haciéndolo siempre.

18- Tengo la sensación de que estaremos juntos toda la vida.

19- En ti encontré todo lo que no sabía que necesitaba.

20- Toma estas flores como una promesa de amor, volveremos a vernos pronto.