Por Redacción EC

Cada año, el calendario astronómico marca el inicio de nuevas estaciones, cuyos efectos se extienden durante aproximadamente tres meses y generan cambios en las condiciones climáticas de distintas regiones del planeta. Con la llegada de septiembre, los paisajes comienzan a transformarse en diversos lugares, mientras la naturaleza adquiere nuevos colores y las temperaturas empiezan a modificar el ambiente. Este periodo representa una etapa especialmente esperada para muchas personas, tanto en el hemisferio norte como en el sur, aunque sus características varían según la ubicación geográfica. La llegada de un nuevo ciclo también se ha convertido en una oportunidad para compartir mensajes positivos, pensamientos y buenos deseos a través de las redes sociales, una costumbre que cada año cobra protagonismo durante los primeros días de septiembre.