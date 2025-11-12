A nivel global, las fiestas de fin de año representan unión, familiaridad y para muchos, esa esperanza que puede verse reflejada en las decoraciones protagonizadas por luces, detalles variados, y sobre todo aquel icónico pino de color verde. En ese sentido, y valorando las características propias del tradicional árbol de Navidad, hoy llama la atención una ornamentación cuyos atributos evidencian minimalismo puro, y vienen ganando tanto terreno como espacio mismo dentro de los hogares donde ya goza de popularidad.

ESTA ES LA DECORACIÓN MINIMALISTA QUE ES TENDENCIA Y LE VIENE DICIENDO ADIÓS AL TRADICIONAL ÁRBOL DE NAVIDAD

Transcurre el tiempo, y cada vez resta menos para que se conmemore una edición más de la tradicional Navidad que a nivel global es celebrada con regocijo y mucho colorido teniendo al emblemático pino verde como uno de sus principales elementos representativos.

Resulta llamativo ahora que las familias europeas, y sobre todo de países como España y Dinamarca, anden marcando tendencia con respecto al armado del popular árbol, y hacia fines de 2025 terminen inclinándose por una decoración minimalista cuyas características evidencian el uso de materiales reciclados, predominio de luces cálidas, tonos neutros, y una personalización a partir de la cual se marca estilo propio desde la simplicidad.

Las estructuras de pared con ramas recicladas, hoy marcan tendencia para representar la Navidad, y terminar recreando así al tradicional árbol que decora los hogares del mundo. (Fuente: iStock) / taniche

La ornamentación del hogar con motivo de la Navidad, hoy también puede verse reflejada a través de estructuras de pared con ramas recicladas o composiciones geométricas que terminan recreando al tradicional pino verde decembrino, y buscan generar impacto empleando pocos recursos o elementos a fin de reducir obras a lo esencial.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE CADA ADORNO COLOCADO EN ÁRBOL DE NAVIDAD?

El árbol de Navidad que hoy decora la sala de millones de casas a nivel mundial, tiene una historia que se remonta según cuenta la leyenda, al siglo VIII en tierras germanas.

San Bonifacio, monje benedictino británico llamado como el “Apóstol de Alemania”, tomó un hacha y taló un roble que representaba al dios del trueno y la fuerza, Thor, en el estado de Heese.

La historia relata que en ese lugar, Bonifacio leyó el Evangelio antes de plantar y ofrecer un abeto que simbolizaba el amor de Dios, y el cual adornó con manzanas y velas que con el transcurrir del tiempo fueron reemplazadas por las contemporáneas esferas y luces.

Desde aquel episodio se volvió costumbre que se talaran abetos durante la Navidad para decorar las casas, y extrañamente se colgaran de los techos, produciéndose en 1441 y 1510 el primer encendido navideño en una plaza pública.

Letonia (1510) y Estonia (1441) aseguran haber erigido e iluminado el primer árbol navideño, una tradición que llegó a Finlandia en 1800, Inglaterra en 1829, y finalmente se extendió por el resto de Europa.

Cabe resaltar, que el origen de uno de los siguientes principales elementos decorativos de esta festividad decembrina, también, guarda relación directa con los regalos bajo el árbol colocados por San Nicolás, comercialmente conocido y argumentado para los niños como Santa Claus por la derivación de la lengua alemana “San Nikolaus”:

ESTRELLA DE BELÉN

- Se coloca generalmente en la punta del Árbol de Navidad, y representa la fe que debe guiarnos.

ESFERAS

- Se coloca en cada rama del pino, y simbolizan los dones de Dios a los hombres.

LAZOS

- Este adorno representa la unión de las familias.

LUCES

- En un principio se decoraba con velas y su significado está relacionado con la luz de Cristo.

A propósito del tema, recordemos que la tradición de adornar el árbol por Navidad, también, tiene su origen en siglos pasados como el XVI y XVII en Alemania y la península escandinava conformada por países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Suecia.

De acuerdo con la creencia cristiana, el afamado pino que forma parte de la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, significa el Paraíso donde Adán y Eva comieron sus frutos, y así dieron comienzo al pecado original, rememorando además que Jesús vino a la Tierra para conseguir la reconciliación.

ESTE ES EL ÁRBOL DE NAVIDAD CONSIDERADO COMO EL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Llega diciembre anualmente, y las familias de gran parte del mundo se preparan para festejar la Navidad en honor a Jesucristo, quien con su llegada no solo transmite espiritualidad, sino también evoca la reunión familiar y el armado del icónico árbol hoy enaltecido por ciudad europea a lo grande, pero a diferencia de otros, bajo llamativa representación.

Tras el encendido del tradicional pino en Rockefeller Center, resulta importante recordar a aquel caracterizado por medir 450 metros desde la base y 750 de altura iluminado sobre la ladera del monte Ingio ubicado en Italia, tal y como lo certifica el Guinness World Records.

El árbol de Navidad más grande del mundo se sitúa en la ciudad medieval de Gubbio desde 1981, destacado internacionalmente por figurar representado mediante “más de 300 luces entre el contorno completo y la gran estrella que ocupa por sí sola una superficie de 1000 metros cuadrados”.

Con respecto a los trabajos realizados para decorarlo, la plataforma oficial de turismo italiano refiere que voluntarios lo llevan a cabo desde el mes de septiembre haciendo uso de “más de 7.500 metros de cable y 1350 clavijas y bases de enchufe” que terminan proyectándose a partir del 8 de diciembre con motivo del Día de la Inmaculada Concepción.