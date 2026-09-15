Por Redacción EC

Es bien sabido que, la educación peruana aún presenta marcadas brechas entre las zonas urbanas y rurales. Inclusive, las diferencias en el acceso a servicios educativos, infraestructura, conectividad y calidad de enseñanza afectan especialmente a los estudiantes de comunidades alejadas y poblaciones vulnerables, quienes enfrentan mayores limitaciones para acceder a oportunidades de aprendizaje y desarrollo. En ese contexto, recientemente, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se realizará una reforma de la currícula escolar, con mayores contenidos y una mayor profundidad en las materias. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la incorporación de la educación financiera en los colegios, lo que permitirá otorgar a los estudiantes herramientas prácticas para tomar decisiones económicas responsables. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.