Es bien sabido que, la educación peruana aún presenta marcadas brechas entre las zonas urbanas y rurales. Inclusive, las diferencias en el acceso a servicios educativos, infraestructura, conectividad y calidad de enseñanza afectan especialmente a los estudiantes de comunidades alejadas y poblaciones vulnerables, quienes enfrentan mayores limitaciones para acceder a oportunidades de aprendizaje y desarrollo. En ese contexto, recientemente, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se realizará una reforma de la currícula escolar, con mayores contenidos y una mayor profundidad en las materias. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la incorporación de la educación financiera en los colegios, lo que permitirá otorgar a los estudiantes herramientas prácticas para tomar decisiones económicas responsables. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CURSOS SE DICTARÁN EN LOS COLEGIOS DEL PERÚ?

En el marco de la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, el ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que la revisión de la currícula escolar busca reducir la cantidad de contenidos y priorizar las competencias esenciales para los estudiantes del país. Es decir, ahora se priorizará el pensamiento crítico, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la formación técnica.

Eso no es todo, el titular del Minedu indicó que solicitarán que se incluyan temas de educación cívica, valores, inglés y hasta educación financiera para fortalecer la preparación de los alumnos en los colegios. Sin embargo, no precisó si esta medida se incluirá en algún grado, cuáles serán los contenidos, cómo se realizará la capacitación docente ni cuál será la fecha de implementación.

“La currícula está demasiada cargada de conocimientos, pero con muy poca profundidad. Vamos a pedir que se incorporen temas de educación cívica, temas de valores, el inglés como una forma de comunicación con el mundo, educación financiera. Para que los muchachos entiendan lo importante que es el manejo económico, no solamente familiar, sino nacional”, explicó Chang.

¿QUÉ FRASES REFLEJAN UNA BUENA EDUCACIÓN, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

En la vida cotidiana, nuestras palabras y acciones reflejan distintas emociones y también pueden influir en quienes nos rodean, especialmente cuando están acompañadas de amabilidad y respeto. Según la psicóloga Gabriela Paoli, existen determinadas expresiones que pueden evidenciar madurez, educación y consideración hacia los demás. A continuación, presentamos siete frases que, de acuerdo con especialistas, suelen formar parte del lenguaje de personas con estas características: