El incremento de las temperaturas en todo el país ha generado una creciente preocupación en las familias peruanas, que buscan desesperadamente alivio frente al sofocante calor veraniego. En este contexto, el uso del aire acondicionado se ha vuelto indispensable para mantener el bienestar y la productividad; sin embargo, esta comodidad suele venir acompañada de un incremento considerable en la facturación mensual de electricidad.

Ante este panorama, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha lanzado su iniciativa informativa ‘Verano con Energía’, orientada a educar sobre el consumo responsable de los electrodomésticos. Dicho esto, descubre la configuración exacta que recomienda la entidad para refrescar tus ambientes de forma eficiente y económica.

¿CUÁL ES EL NIVEL TÉRMICO IDEAL PARA MINIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO?

Para conseguir un ahorro efectivo, la entidad reguladora sugiere que los termostatos de los equipos de aire acondicionado se mantengan en un rango de 24°C a 26°C. Es fundamental que estos dispositivos operen en espacios cerrados herméticamente para no desperdiciar el frío.

Asimismo, se advierte que cada grado adicional de descenso por debajo de este límite recomendado implica un salto drástico en la utilización de energía, lo que impactará directamente en el monto final que los usuarios deberán cancelar en sus facturas de luz, según informa el diario La República.

¿QUÉ ASPECTOS TÉCNICOS GARANTIZAN UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL HOGAR?

Para asegurar que el enfriamiento sea efectivo y económico, Osinergmin sugiere prestar atención a los siguientes detalles técnicos:

Ubicación estratégica: Coloque el aparato en áreas donde no existan obstáculos físicos, permitiendo que la ventilación se distribuya de forma fluida por toda la habitación.

Etiquetado de consumo: Al comprar o usar un equipo, verifique que su certificación de eficiencia sea de clase A o B, lo cual garantiza un funcionamiento óptimo con un gasto de luz reducido.

Potencia eficiente: Se recomienda dar preferencia a dispositivos de alta eficiencia tecnológica que mantengan un consumo de entre 25 y 30 watts.

¿OBTIENES BENEFICIOS DUCHÁNDOTE CON AGUA CALIENTE DURANTE EL VERANO?

Anualmente, la temporada de verano nos hace recurrir al agua fría como recurso para hidratarnos y también refrescarnos mediante una buena ducha veraniega, sin embargo el reconocido Dr. Pérez-Albela precisa que hacer uso de la terma, por ejemplo, nos brinda mayores beneficios durante los calurosos días estacionarios.

Muy por el contrario de lo que puede pensarse entorno a la temperatura del ‘líquido elemento’ en meses con mayor radiación ultravioleta, dicho médico cirujano revela mediante “Bien de Salud” vía YouTube, que “el frío contrae, cierra las ventanas del cuerpo, es vasoconstrictor”, y por ende hasta puede proporcionarte un mejor descanso nocturno.

“Métete en una ducha caliente, sudas en la ducha, pero sales con una frescura bárbara”, refiere también un Dr. Pérez-Albela cuya especialidad le permite orientar al respecto e indicar con fundamento que bañarse con agua caliente en verano resulta más beneficioso.

¿CUÁNDO FUE EL DÍA MÁS CALUROSO EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú comunicó que Lima registró el pasado 23 de enero el día más caluroso desde que inició oficialmente el verano, con una temperatura máxima de 31,9 °C, según la estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina. Asimismo, los expertos del Senamhi señalaron que este aumento de temperatura durante ese día, junto con la sensación de bochorno, estuvo vinculado al ingreso de vientos del norte y a la escasa cobertura nubosa, lo que no descartan que podría intensificarse en los siguientes días.

