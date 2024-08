El fútbol femenino ha crecido a pasos agigantados en los últimos años a nivel mundial. Y, por supuesto, esta tendencia no es una excepción en Perú. Por ese motivo, la Liga Femenina acapara la atención de miles de peruanos en cada jornada que se disputa. A propósito de ello, este fin de semana se empiezan a jugar las semifinales 2024 y, a través de un video que se transformó en viral, se viene promocionando lo que serán estos partidazos.

¡Al ritmo de Cyndi Lauper! Así es el video viral de la Liga Femenina para promocionar las semifinales 2024

En el video, publicado por la Liga Femenina, se ve a distintas jugadoras de los cuatro clubes que jugarán las semifinales: Universitario, Alianza Lima, Carlos Mannucci y Sporting Cristal. A ellas se les ve bailando a ritmo de la clásica canción Girls Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper.

Una de las más animosas para realizar la coreografía de dicho tema es Alessia Sanllehi, delantera y figura del cuatro trujillano, pero quien además en su momento también supo defender la camiseta de la ‘U’.

Asimismo, también forman parte de la producción otras futbolistas como Silvana Alfaro y Maryory Sánchez, arqueras de Universitario y Alianza, respectivamente, entre otras.

Semifinales Liga Femenina 2024: cómo se juegan

En duelos de ida y vuelta, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal, mientras que Universitario hará lo propio ante Carlos Mannucci. Se esperan partidos entretenidos y llenos de goles, pues no queda duda que se enfrentarán los 4 mejores clubes del torneo.

Sábado 10 de agosto: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (12:30 p.m.)- Estadio Alberto Gallardo

Domingo 11 de agosto: Carlos Mannucci vs. Universitario (10:45 a.m.)- Estadio Mansiche

Semifinales Liga Femenina 2024: dónde ver los partidos

Todos los partidos de la Liga Femenina 2024, incluido las semifinales y finales, podrán observarse en vivo y en directo por Nativa TV. Este canal puede verse también por YouTube.

¿Cuál es el club más campeón del fútbol femenino en Perú?

Desde 1996, el fútbol femenino empezó a jugarse oficialmente en Perú con el aval de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y luego de 28 años aún se mantiene vigente pese a haberse denominado de diversas maneras tales como Campeonato Metropolitano, entre otros.

El torneo de primera división del fútbol femenino llamado ahora Liga Femenina Apuesta Total 2024 tiene como es de costumbre desde el año 2021 a los clásicos rivales del fútbol peruano peleando palmo a palmo el título nacional junto a otras 11 instituciones que buscan anualmente alzar el preciado trofeo por primera vez.

Sin embargo, los orígenes del fútbol jugado por mujeres en Perú rememora la organización del primer campeonato femenino en 1996 aunque de manera amateur, y disputado regionalmente por solo 3 equipos.

Justamente, Universitario de Deportes fue el primer campeón del Campeonato Metropolitano de Fútbol Femenino, y a partir de entonces comenzaría a llenar sus exitosas vitrinas con títulos considerados como oficiales tal y como lo certifica el propio club en sus redes sociales, y las banderolas de su hinchada.

Teniendo en cuenta los antecedentes, el año de fundación de la actual Liga Femenina, y las etapas que conjugaron lo experimental con lo oficial, y lo metropolitano con lo regional, repasemos cuál es el palmarés peruano del balompié femenil, y quién se sitúa como las más campeonas del país:

Universitario de Deportes

- 10 títulos (1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2014, 2015, 2016, 2019, 2023)

- 6 veces campeón nacional / 2 veces campeón metropolitano / 1 vez campeón regional

JC Sports Girls

- 8 títulos (2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017 y 2018)

Sporting Cristal

- 3 títulos (1998, 1999 y 2000)

Alianza Lima

- 2 títulos (2021 y 2022)

Real Maracaná

- 1 título (2013)