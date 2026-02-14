Alerta de esperanza: nuevo mecanismo descubierto en USA promete combatir el deterioro de la memoria por Alzheimer

La investigación basada en ciencia determina con claridad que el Alzheimer es una enfermedad progresiva cuyo avance termina deteriorando áreas como el lenguaje, la capacidad de cálculo y hasta el sentido de la orientación. En ese sentido, ahora resulta trascendental dar a conocer lo que revela estudio realizado por parte de científicos estadounidenses, y esto luego del descubrimiento de mecanismo a partir del cual podría empezar a combatirse la pérdida de memoria como consecuencia de dicho trastorno cerebral.

ALZHEIMER: EL NUEVO MECANISMO HALLADO POR CIENTÍFICOS ESTADOUNIDENSES PARA COMBATIR LA PÉRDIDA DE MEMORIA

La vida adulta conlleva una mayor propensión a contraer diversos tipos de enfermedades, siendo el Alzheimer aquel trastorno cerebral que resulta neurodegenerativo, y cuya pérdida de la memoria busca ser combatida a partir de mecanismo descubierto en Estados Unidos.

Científicos liderados por el profesor Nicholas Tonks del Laboratorio Cold Spring Harbor, revelan mediante estudio de investigación hecho público a través de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que la inhibición de la proteína PTP1B termina facilitando la eliminación placas de amiloide‑β, y esto como conclusión basada en el análisis realizado a ratones diseñados para desarrollar características similares a dicha enfermedad.

“Observamos que la eliminación o inhibición de la enzima proteína tirosina fosfatasa, PTP1B, mejoró las conductas cognitivas y redujo la carga de Aβ en un modelo murino” de Alzheimer, expone asimismo el grupo de especialistas estadounidenses, destacando el hallazgo como “una posible estrategia terapéutica para promover la eliminación de amiloide y mejorar la función cognitiva” de personas diagnosticadas con el trastorno cerebral que lentamente destruye la memoria.

LA RAZÓN FUNDAMENTAL QUE EXPLICA LA PREVALENCIA DEL ALZHEIMER EN MUJERES CON MENOPAUSIA

Las mujeres en edad adulta, y como parte de su fisiología, experimentan cambios hormonales como resultado del proceso de envejecimiento natural que tiende a afectarles la salud y el bienestar, siendo la menopausia aquel evento cuyas características revelan el final de los años reproductivos, y guarda relación directa con el incremento de posibilidades que puedas padecer Alzheimer.

Dicho trastorno cerebral según medios especializados como el propio Instituto de la Menopausia, logra manifestarse a partir de “cambios tanto endocrinos como del metabolismo de la glucosa, entre otros mecanismos”, aumentando el riesgo de padecerlo por la falta de estrógenos que precisamente te “protegen frente a muchas enfermedades, incluidas las neurodegenerativas”.

En ese sentido, resulta importante resaltar que la “transición menopáusica puede ser un fenómeno gradual y suele comenzar con cambios en el ciclo menstrual”, de acuerdo a información compartida por la OMS, experimentándolo la mayoría de mujeres entre los 45 y los 55 años.

Dicho episodio natural fruto del envejecimiento biológico junto con el aumento de las hormonas gonadotropinas (FSH y LH) encargadas de estimular los ovarios, terminan estableciendo la prevalencia de un Alzheimer que progresivamente afecta a la memoria.

¿CUÁNTAS HORAS DEBEMOS DESCANSAR PARA PREVENIRNOS DEL ALZHEIMER?

Existen enfermedades como el Alzheimer que pueden ser combatidas a partir de un buen descanso, tal y como lo establece un estudio científico basado en evidencia que involucra nutrición, sueño, exposición a la naturaleza, reducción del estrés, actividad física, entre otros aspectos, y además consolida la información brindada con cifras relacionadas al periodo de sueño.

Para prevenir este trastorno cerebral y afección que destruye lentamente la memoria del ser humano, varios investigadores que forman parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, elaboraron un informe que certifica y revela detalles acerca de las horas necesarias que una persona debe reposar o tomar una siesta para dicha finalidad.

Según el estudio científico, descansar aproximadamente 7 horas con 30 minutos ayudará a reducir los riesgos de padecer Alzheimer, buscando preservar el cerebro y de esta forma además evitar deterioros cognitivos que puedan derivar en algún otro tipo de problema neurológico.

Cabe resaltar, que de acuerdo a lo sintetizado en las evidencias científicas demostradas por la Universidad de Washington, el insomnio contribuye y acelera la propagación de la enfermedad progresiva a través del “cerebro de grupos tóxicos de tau, un presagio de daño cerebral y un paso decisivo en el camino hacia la demencia”.

ASÍ PODEMOS PROTEGERNOS CONTRA EL ALZHEIMER, SEGÚN ESPECIALISTAS

Una buena noche de sueño ayuda a recuperarnos y recargar energías para el día siguiente mientras el cerebro activa su “ciclo de lavado” para prevenir el Alzheimer, pero a la misma vez puedes y deberías adoptar otras medidas que fortalezcan tu sistema inmune.

De acuerdo a información compartida por la Universidad de Washington, ejercitar el cuerpo y la mente permitirá que tu estilo de vida se convierta en saludable, así como una rutina en la cual el descanso de casi 8 horas recomendadas empiece a priorizarse.

A continuación, te brindamos algunos tips y/o consejos brindados por la institución educativa americana acerca de las actividades que deberías poner en práctica para prevenir el Alzheimer:

Realiza deporte que te mantenga activo, ocupado y mentalmente positivo todos los días .

. No consumas bebidas con cafeína alrededor de las 2 o 3 de la tarde.

Evita el aislamiento social .

. No veas televisión o tu dispositivo móvil antes de acostarte para descansar.

Es importante resaltar, que la Universidad de Washington, también, te recomienda que acudas a un especialista si crees que puedes tener apnea del sueño o problemas para respirar por la noche, o si sufres de ansiedad llevar a cabo una terapia cognitivo-conductual.