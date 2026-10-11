Alfred Hitchcock es considerado hasta la actualidad uno de los cineastas más influyentes de la historia del séptimo arte, gracias a producciones como Rebeca (1940), Náufragos (1944), Recuerda (1945), La ventana indiscreta (1954) y Psicosis (1960). De hecho, destacó por popularizar recursos técnicos innovadores, como el dolly zoom, el montaje asociativo y el falso plano secuencia. En ese contexto, el guionista británico, con un perfil visionario, imaginó cómo sería ir al cine en el futuro, cuando las personas podrían entrar en un estado de trance y convertirse en protagonistas de estas historias. Estas declaraciones han despertado la curiosidad del público y generado interés por conocer más detalles al respecto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber.

¿CÓMO IMAGINÓ ALFRED HITCHCOCK QUE SERÍA EL CINE EN EL AÑO 3000?

En entrevista para la CBC en 1964, Alfred Hitchcock imaginó una nueva forma de entretenimiento cinematográfico en la que los espectadores dejarían de identificarse con los personajes para convertirse en ellos en los años 3000. Incluso, durante su intervención, señaló que podrían elegir qué papel interpretar al momento de comprar su entrada. Asimismo, el director de cine, basándose en su visión futurista, precisó que el público pudiera experimentar directamente las emociones y vivencias de los personajes mediante una especie de telepatía o hipnosis colectiva. Esto lo llevó a plantear que esta tecnología permitiría prescindir de los actores, al recordar irónicamente que Walt Disney podía descartarlos si no cumplían con sus expectativas, conforme comparte Fotogramas.

“Veo la posibilidad de que, quizá en el año 3000 o algo así, la gente vaya a entretenerse, si es que para entonces seguimos necesitando el entretenimiento, y entre en un gran auditorio a oscuras donde se les someta a una hipnosis colectiva. En lugar de identificarse con alguien que aparece en la pantalla, ellos serían esa persona, se convertirían en ella. Y, al comprar la entrada, elegirían qué personaje quieren ser. Bajo los efectos de una hipnosis colectiva, vivirían la historia, que les sería transmitida mediante algún tipo de telepatía, y sufrirían las agonías de los personajes, o disfrutarían de un romance con una mujer o algo por el estilo. Después se encenderían las luces y todo habría terminado. Tal vez esa sea una buena forma de prescindir de los actores”, dijo Hitchcock.

¿CUÁNTO RECAUDÓ ‘AVENGERS DOOMSDAY’ EN PREVENTA ANTES DE SU ESTRENO EN CINES?

La esperada película ‘Avengers: Doomsday’ tiene previsto su estreno en cines para el 17 de diciembre de 2026, aunque la disponibilidad y los horarios de las funciones podrían variar según el país, el mercado y la cadena cinematográfica. Sin embargo, previo a su lanzamiento oficial en la pantalla grande, la producción dirigida por Anthony y Joe Russo habría superado los US$35 millones en preventa en Estados Unidos, luego de comenzar el 20 de julio, coincidiendo con la presentación también de su primer tráiler, de acuerdo con el rastreador especializado Global Box Office.

En un principio, la venta de entradas se habilitó para funciones en formatos premium y aproximadamente mil cines de Norteamérica, para luego ampliarse a más establecimientos a solo casi tres meses del estreno. Es importante señalar que, ‘Avengers: Endgame’ registró cerca de US$120 y US$140 millones en preventa de boletos, aunque esta cifra se alcanzó durante un periodo de comercialización considerablemente más breve, conforme comparte RPP. Así, la película de Marvel Studios representa un récord histórico en la industria y apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos del 2026.