El lunes 7 de agosto, en medio de gran expectativa, Universitario de Deportes cumplió 99 años de vida institucional. El cuadro crema celebró un nuevo aniversario y lo hizo de la mejor manera, pues el equipo marcha primero en el Torneo Clausura. Y, como era de esperarse, recibió el saludo por redes sociales de Alianza Lima, su rival de toda la vida. Sin embargo, esto no se dio como muchos esperaban.

Alianza, el “Bicampeón nacional” y Universitario “El más campeón del Perú”: qué mensajes se enviaron en redes los “compadres”

Si bien el club blanquiazul envió sus felicitaciones al conjunto merengue a través de sus redes, el mensaje terminó siendo bastante irónico al resaltar su posición de actuales bicampeones del fútbol peruano. Esto pudo ser notado por los fanáticos cremas, quienes manifestaron su incomodidad a través de comentarios.

“El Bicampeón nacional saluda a Universitario por su aniversario”, señala la publicación que hizo sobre las 10 a.m. el cuadro de La Victoria. Si bien el sarcasmo fue festejado por los seguidores aliancistas, en la vereda del frente no se tomó bien, por lo que la respuesta no se hizo esperar.

“El más campeón del Perú (26) agradece su saludo a Alianza Lima”, fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de Facebook de los merengues. Los hinchas de la ‘U’ celebraron que la respuesta resaltara que su club es el más campeón del Perú con 26 títulos nacionales. Además, hicieron hincapié en un detalle particular: el mensaje para Alianza se dio a las 20:09, hora que hace alusión al 2009, año en que los de Ate vencieron a los victorianos en la final nacional de aquella temporada.

Universitario: quiénes más saludaron a los cremas por su aniversario

El equipo crema publicó un emotivo video que sorprendió a sus hinchas. En dicho materia audiovisual se puede ver a los futbolistas del actual plantel mandarle un afectuoso saludo al club por su aniversario. Entre ellos, podemos destacar a Rodrigo Ureña, Williams Riveros, Alex Valera, Nelson Cabanillas, Andy Polo, Horacio Calcaterra, Piero Quispe, Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes, José Carvallo y Luis Urruti.

Asimismo, otros exjugadores de la institución usaron sus redes sociales para manifestar el cariño que sienten por la camiseta merengue. Uno de estos exfutbolistas fue Johan Fano, de gran paso por el equipo de Ate en 2007 y 2011.

“Felices 99 años al más grande del Perú, orgulloso de haber vestido tus colores. Gracias por todo. Feliz aniversario mi querido Universitario de Deportes”, expresó el exgoleador.

Otra exgloria que no quiso dejar pasar la oportunidad para saludar a la ‘U’ fue Gustavo Grondona, una de las figuras del inolvidable tricampeonato que consiguió el club en 1998, 1999 y 2000. “Cuando digo Universitario, digo el club más grande del Perú, para mí fue un placer y satisfacción haber vivido tantos momentos gloriosos que guardaré en mi memoria y corazón de por vida, los cuales me hicieron enamorarme. Hoy, a la distancia, pero con el corazón muy cerca, quiero estar con todos, dirigentes, exdirigentes, jugadores, exjugadores, hinchas, gente que trabaja en el club, desde el portero hasta el utilero, todos juntos festejando los 99 años de esta gran familia”, dijo a través de un video el popular ‘Pelado’.

Universitario: cuándo vuelve a jugar

Universitario volverá a jugar este sábado 12 de agosto por la octava jornada del Torneo Clausura. En esta ocasión, la ‘U’ recibirá a Deportivo Binacional a las 7:30 pm. Se espera un lleno total en el estadio Monumental de Ate.

Alianza Lima: cuándo vuelve a jugar

El próximo encuentro de Alianza será en Cusco este domingo 13 de agosto a las 3:15 p.m.. Este partido marcará el estreno de Mauricio Larriera, nuevo técnico del club blanquiazul. El encuentro se torna bastante complicado, pues el conjunto celeste se hace muy fuerte de local.

