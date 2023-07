Pedro García contra Christian Cueva: “Sus meas culpas me tienen podrido, me tiene harto, nos vive engañando”

En la última emisión de el programa ‘Al Angulo’ de Movistar Deportes, el periodista Pedro García criticó a Christian Cueva , luego de escuchar las palabras del jugador de Alianza Lima , que decidió no contar con el volante para el próximo partido de los blanquiazules por un caso de indisciplina. García Corcuera aseguró en su comentario que “Cueva nos vive engañando”, pues no es la primera vez que muestra disculpas por un acto de indisciplina. “Christian Cueva nos vive engañando. Sus meas culpas me tiene podrido, me tienen harto. Lo hemos escuchado varias veces, hacemos una revisión en Youtube y vamos a encontrar una serie de autocríticas. Yo no le creo, si hablo con él me expongo a que me engañe de nuevo. El más talentoso de nuestros futbolistas es el menos profesional de todos”.