Un alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desató una ola de comentarios en las redes sociales al afirmar que espera ganar 15 mil soles al concluir su carrera universitaria. La expectativa económica del estudiante ha sido objeto de debate por parte de distintos cibernautas, que cuestionan la viabilidad de tal pronóstico en el mercado laboral actual. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE EL ALUMNO DE SAN MARCOS QUE ESPERA GANAR 15 MIL SOLES?

En el vídeo de TikTok de @hablasobrinoo, el estudiante sanmarquino en cuestión reveló que estudia Contabilidad y que cuando culmine su carrera espera percibir un salario de 15 mil soles.

“Obviamente voy por S/15.000, quiero mis S/ 15.000 sí o sí, mínimo, buscaré empresas, firmas. La idea es S/15.000″, declaró el alumno de manera optimista.

¿CUÁLES FUERON LOS DUROS COMENTARIOS QUE RECIBIÓ ESTE JOVEN ESTUDIANTE EN REDES SOCIALES?

Entre los comentarios que recibió el joven, varios se centraron en la percepción de su expectativa salarial al concluir la carrera. Muchos usuarios cuestionaron su aspiración a un sueldo elevado como recién graduado, considerándolo poco realista dado el contexto económico actual. Algunos expresaron sorpresa por la aparente desconexión del estudiante con las condiciones del mercado laboral, mientras que otros lo tacharon de ser demasiado optimista o ingenuo.

Comentarios como “Yo tengo empresas y mínimo le pago S/1.200 y si tiene experiencia tope S/ 2.500 no me importa la universidad si no da resultados” y “Contabilidad es la carrera más saturada” reflejan un contraste con las expectativas del estudiante.

Otros usuarios destacaron la importancia de las redes de contactos y la experiencia práctica en el campo laboral, como lo mencionado por un usuario que compartió la experiencia de un contador independiente que maneja las cuentas de múltiples pequeñas empresas, según recoge el diario La República.

¿CUÁNTO PUEDE GANAR UN CONTADOR EN EL PERÚ?

El sueldo que un contador es variable, puesto que percibir alrededor de 1500 a 3400 soles mensuales, según datos del Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, en las plataformas de empleos más visitadas en el Perú se pueden encontrar empleos que ofrecen sueldes promedios de S/2350 soles aproximadamente. Este sueldo estimado se basa en un análisis minucioso sobre los salarios propuestos por las empresas y lo que perciben los empleados.

La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), por medio de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, destaca que la contabilidad no solo ofrece salarios atractivos en el país, sino también que genera oportunidades de crecimiento laboral.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL SUELDO DE UN CONTADOR?

Es importante mencionar que el sueldo de un contador no es estático y dependerá de varios factores como su experiencia y formación. Un recién egresado puede iniciarse en el ámbito profesional con un sueldo de 1900 soles, mientras que las personas que cuenten con más de cinco años de experiencia pueden lograr a ganar 3400 soles.

Además, también cabe señalar que los estudios también incide en el salario, puesto que aquellos que son licenciados pueden ganar más que una persona con carrera técnica en institutos tecnológicos.

Asimismo, para destacar en el mercado laboral, el profesional debe considerar especializaciones que ayuden a fortalecer su perfil profesional, como por ejemplo: finanzas, impuestos o tributaria, asistente contable, auditoría, entre otros.