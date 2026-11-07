Cuando se habla de longevidad, generalmente se hace referencia a la cantidad de años que vive una persona, quien busca alcanzar una vejez saludable y con bienestar. De hecho, para lograrlo, factores como los avances médicos, una buena alimentación, la higiene y la actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida y favorecer una mayor supervivencia. Este es el caso de Gianna Pratesi, una adulta mayor de 106 años que compartió sus hábitos alimenticios, cómo organiza sus días y cuáles son sus principales aficiones. Sus declaraciones despertaron el interés de los internautas, quienes sienten curiosidad por conocer sus secretos para alcanzar una vida longeva. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

GIANNA PRATESI, DE 106 AÑOS, REVELA SU SECRETO PARA ALCANZAR UNA VIDA LONGEVA

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los adultos mayores de 65 años deben dormir entre siete y ocho horas todos los días. Asimismo, tanto la falta de sueño como dormir en exceso se asocian con un mayor riesgo de mortalidad, aunque esto no significa que exista una relación directa de causa y efecto. Así, a través de una entrevista con el medio ‘Corriere della Sera’, Gianna Pratesi reveló que suele acostarse alrededor de las 10:30 p. m. y despertarse al mediodía, por lo que duerme aproximadamente 14 horas al día.

Eso no es todo, la anciana de 106 años contó que mantiene una alimentación equilibrada y sin restricciones, basada en platos tradicionales italianos como caldos, pastas y carnes a la parrilla. Incluso, entre sus gustos destaca su afición por los bombones de chocolate negro. Además, en su tiempo libre disfruta tocar el piano, pintar y mantenerse al tanto de la actualidad deportiva. Sin embargo, no existen evidencias de que algún alimento o actividad en particular sea determinante para su longevidad, conforme comparte AS.

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE MAGNESIO AL ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD CARDIOVASCULAR?

Según el doctor Sebastián La Rosa, el magnesio podría contribuir a retrasar algunos procesos asociados al envejecimiento. Aunque su consumo en suplementos se ha popularizado por sus posibles beneficios para los músculos, las articulaciones y el descanso, este mineral también está presente en una amplia variedad de alimentos de consumo habitual. “Actúa sobre varios mecanismos que explican el deterioro con la edad, los mismos que afectan a humanos y animales”, explica.

Asimismo, el especialista argentino señala que el magnesio cumple funciones importantes en el organismo, pues contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes, favorece el funcionamiento del cerebro y los músculos, y participa en la regulación del sueño. Además, interviene en la producción de energía y en el control de la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre, así como en procesos relacionados con el estrés y la inflamación, conforme comparte ABC.