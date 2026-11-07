Por Redacción EC

Cuando se habla de longevidad, generalmente se hace referencia a la cantidad de años que vive una persona, quien busca alcanzar una vejez saludable y con bienestar. De hecho, para lograrlo, factores como los avances médicos, una buena alimentación, la higiene y la actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida y favorecer una mayor supervivencia. Este es el caso de Gianna Pratesi, una adulta mayor de 106 años que compartió sus hábitos alimenticios, cómo organiza sus días y cuáles son sus principales aficiones. Sus declaraciones despertaron el interés de los internautas, quienes sienten curiosidad por conocer sus secretos para alcanzar una vida longeva. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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