Alianza Lima pasa por su momento más irregular en lo que va de la temporada. Tras un comienzo prometedor en la primera parte del año, luego de coronarse como ganador del Torneo Apertura de la Liga 1, los blanquiazules entraron en un bache futbolístico que ha generado que no ganen hace cuatro encuentros (tres empates y una derrota). Además, uno de los puntos más criticados en los últimos días han sido las constantes lesiones de sus jugadores. Sobre ello, Andrés Andrade, quien forma parte de este grupo de sentidos, habló en sus redes sociales.

Andrés Andrade: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El colombiano, que venía siendo de gran utilidad en el campo de juego y anotando goles, sufrió una lesión en la rodilla que lo marginará del resto de la temporada 2023 de la Liga 1.

Andrés Andrade: qué dijo sobre su lesión

Sin embargo, debido a unas declaraciones del exjefe del departamento médico del club victoriano, Alejandro Mesarina, quien indicó que en Alianza no se habían hecho los controles médicos necesarios a los refuerzos extranjeros, el futbolista ‘cafetero’ salió a desmentir que llegó a Alianza estando lesionado.

“Me encuentro en la ciudad de Medellín y haré un video corto para explicar lo que está aconteciendo con mi nombre a nivel futbolístico y mi ética como profesional. Tuve una lesión hace casi dos meses. Fue justo en el partido contra Libertad en Copa Libertadores. En la práctica que hicimos el día sábado tuve un movimiento y me lesioné solo. Lastimosamente, el zapato se quedó trabado en la cancha y sufrió toda la rodilla, teniendo la lesión”, indicó Andrade en un video publicado en sus redes sociales.

Luego, el volante ‘íntimo’ agregó: “Inmediatamente, hicimos la resonancia magnética para ver lo que tenía y los resultados indicaron que me rompí el ligamento cruzado anterior y el menisco tipo rampa. En ese momento, no hicimos ningún comunicado ni mi persona ni Alianza Lima porque en el examen clínico que me hicieron los doctores me encontraron la rodilla muy estable. Me dijeron que tendría siete semanas para volver a competir. Cumplía dando mi 100 %, mañana y tarde entrenando. Incluso, a veces entrenaba por mi propia cuenta en un centro de alto rendimiento en Lima”.

Andrade contó que volvió a lesionarse en la previa del duelo ante César Vallejo por la jornada 6 del Clausura. “En la semana pasada, antes del juego en Trujillo, el jueves, en la práctica, vuelvo a recaer. La rodilla estaba inestable y me costaba volver a estirar. Volvimos a hacer la resonancia y aparece que el cruzado seguía roto y el menisco también. Hablé con los doctores de acá de Colombia y me dijeron que tenía que operarme de urgencia. Han sido días complicados para mí, a nivel mental y personal. Para los jugadores de fútbol y para la edad que tengo, es algo muy complicado estar lesionado”.

Andrés Andrade: qué dijo sobre su futuro

Por último, el exAtlético Nacional fue enfático para negar que haya arribado a Perú con una lesión. “Le dejo a todo el mundo claro que yo no llegué a Alianza Lima roto. El día de mañana procederemos con la cirugía, lo haré con un doctor de Medellín, uno de los mejores para hacer una cirugía de rodilla. Tenía pensado hacer la recuperación en Atlético Nacional. Lastimosamente, el presidente me dijo que no era posible, pero igualmente estoy muy tranquilo ya que estaré con personas capacitadas. Les quiero dar las gracias a Alianza Lima porque están comprometidos y apoyándome en lo que será mi recuperación”.

