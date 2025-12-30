Finalmente hemos llegado a la temporada donde así como la Navidad, el Año Nuevo también figura caracterizado por la tradicional cena que contiene carnes al horno, ensaladas y todavía hasta el emblemático panetón. Al respecto, y como parte de las recomendaciones que brindan especialistas, resulta importante hacer hincapié en que las intoxicaciones alimentarias durante las fiestas decembrinas, tienden a ocurrir tras consumir productos cuya higiene debe practicarse, y evitar de esa forma contraer ciertas enfermedades.

ESTOS CONSEJOS DEBES SEGUIR PARA EVITAR INTOXICARTE POR COMIDAS Y BEBIDAS CONSUMIDAS DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Tras el goce de la Navidad conmemorando el nacimiento de Jesucristo, llegan los últimos días de 2025, y a la espera de recibir un Año Nuevo que trae consigo no solo algarabía, sino también la posibilidad de terminar intoxicado si los alimentos consumidos no pasaron por proceso de limpieza adecuado.

Al respecto, y desde la Oficina de Vigilancia Sanitaria de la Dirección Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA) de la DIRIS Lima Este, exhortando a la población peruana a tomar medidas preventivas para evitar contraer enfermedades, llegan estos 5 consejos clave a fin de mantener la inocuidad de insumos utilizados durante la temporada de fiestas:

1- Lávate las manos antes de preparar alimentos, y a menudo durante la preparación, limpiando y desinfectando además todas las superficies y equipos usados.

2- Separa siempre los alimentos crudos de los cocinados, y de los listos para comer, haciendo uso además de equipos y utensilios diferentes, tales como cuchillos o tablas de cortar para manipular carne, pollo y pescado, entre otras carnes.

3- Cocina completamente las carnes de aves y cerdos, siendo la temperatura mínima en el músculo profundo en contacto con el hueso (pechuga, muslo), superior a los 80ºC para minimizar el riesgo por Salmonella spp.

4- No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas, y refrigera lo más pronto posible los alimentos cocinados y perecibles (bajo los 5°C), manteniendo la comida caliente por encima de los 60°C.

5- Usa agua potable antes de la preparación de alimentos, y selecciona los sanos y frescos, evitando consumirlos después de su fecha de vencimiento.

Resulta importante considerar, que las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), hoy se deben a infecciones por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas tóxicas que penetran en el organismo a través del agua o productos contaminados, y anualmente dañan a unas 600 millones de personas, y terminan provocando el fallecimiento de 420 mil, según cifras brindadas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ESTAS RECOMENDACIONES BRINDA EL MINSA PARA DISFRUTAR DE UNA CENA SALUDABLE DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

A nivel nacional, la temporada de fiestas se vive con mucho entusiasmo, pero asimismo debe hacernos reflexionar acerca de temas vinculados a una salud muchas veces afectada por el excesivo consumo de alimentos como el panetón.

De esta forma el Minsa a través de la nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud, Lily Sandoval Cervantes, hoy se encarga de brindarte las mejores recomendaciones buscando que te ayuden a evitar desbalance mientras cenas el 1 de enero, y termines cuidando tu cuerpo del padecimiento de hígado graso, entre otras afecciones vinculadas al estómago.

Llega el 31 de diciembre, y junto a ello los siguientes consejos brindados por parte de especialistas que resaltan la importancia de no terminar prohibiendo alimentos, sino más bien de elegir mejor moderando porciones servidas para disfrutar de la temporada de fiestas con responsabilidad:

Sirve la mitad de tu plato con verduras de diferentes colores e incorpora verduras frescas, cocidas, salteadas o al horno, que pueden estar acompañadas de aliños saludables con ingredientes como el yogurt natural, aceite de oliva, limón y una cantidad moderada de sal .

. Evita las frituras, y opta por preparar pavo, pollo u otras carnes como el cuy, cerdo, o gallina, ya sea al horno, guisadas, a la parrilla, o a la plancha.

En una ¼ parte de tu plato sírvete guarnición tradicional que puede ser puré de camote, arroz árabe, arroz con aceituna, papas al horno, mote, chuño, o yuca .

. Mantente bien hidratado ya que el agua favorece la digestión, y ayuda a controlar el apetito .

. Prefiere bebidas naturales hechas en casa en lugar de gaseosas o refrescos envasados .

. Controla las porciones, y sírvete cantidades pequeñas y equilibradas.

Con respecto a las bebidas para acompañar la cena de Año Nuevo, Lily Sandoval Cervantes sugiere ingerir chicha morada, limonada, naranjada, y refrescos naturales de maracuyá, carambola, camu camu, agua de manzana o de piña, evitar las gaseosas, y asimismo en vez de duraznos enlatados debido a su alto contenido de azúcar, aconseja el consumo de una ensalada de frutas que contribuye a digerir mejor los alimentos.