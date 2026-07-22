Luego de que circularan diversas especulaciones en plataformas digitales tras la final del Mundial 2026 disputada por Argentina en donde la Albiceleste perdió por 1 a 0 ante España, Lionel Scaloni fue consultado de manera directa sobre las versiones conspirativas e internas del plantel. Fiel a su estilo mesurado, el entrenador argentino optó por desestimar de raíz los rumores y mantenerse al margen del clima virtual.

“No veo redes, chicos. Yo no tengo, no sé... No tengo ni idea de lo que me decís”, aseguró Scaloni al ser indagado sobre los supuestos conflictos y lecturas que inundaron X (Twitter) y TikTok.

¿Qué dijo Scaloni sobre la arenga de Messi y la supuesta presión a los jugadores?

Uno de los puntos de mayor revuelo en las redes fue la filtración e interpretación de la arenga previa liderada por Lionel Messi, donde algunos usuarios señalaron presuntas tensiones o presiones dirigidas hacia el cuerpo técnico o el grupo.

Ante las preguntas de los cronistas sobre si sintieron presión o si ocurrió algo extraño en el vestuario con la arenga del capitán, Scaloni fue categórico:

Desconocimiento de los rumores: Afirmó no estar al tanto de las teorías que se tejieron en torno a las palabras del ’10′.

Afirmó no estar al tanto de las teorías que se tejieron en torno a las palabras del ’10′. Aislamiento del entorno digital: Reiteró que no consume contenidos de redes sociales ni especulaciones mediáticas.

Reiteró que no consume contenidos de redes sociales ni especulaciones mediáticas. Normalidad y calma interna: Desmintió cualquier tipo de fricción o quiebre dentro de la “Scaloneta”, dejando en claro que la relación y la unión del grupo permanecen intactas.

Derrota, nobleza y la conexión con los hinchas

Más allá de los rumores externos, Scaloni reflexionó sobre el impacto del resultado y rescató el valor del camino recorrido con la camiseta albiceleste. Destacó el apoyo de la gente, especialmente de los más jóvenes, y la importancia de asimilar la derrota con dignidad:

Saber perder con hidalguía: “Cuesta digerir que no ganaste... pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y se pueden sacar cosas positivas”.

“Cuesta digerir que no ganaste... pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y se pueden sacar cosas positivas”. El cariño de los niños: Destacó como un logro inolvidable ver la alegría de los chicos de 8 a 10 años, quienes demostraron un cariño incondicional hacia el equipo sin importar el resultado del partido.

Destacó como un logro inolvidable ver la alegría de los chicos de 8 a 10 años, quienes demostraron un cariño incondicional hacia el equipo sin importar el resultado del partido. Unión con el país: Resaltó que lo más valioso alcanzado durante su ciclo es la fuerte conexión creada entre la Selección Argentina y la gente.

¿Qué pasará con el futuro de Scaloni en la Selección Argentina?

Respecto a su continuidad al frente del seleccionado nacional, el entrenador prefirió no tomar decisiones apresuradas al calor del momento: