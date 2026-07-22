El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, desestimó los rumores virales tras la final, respaldó al grupo y dejó en claro la postura del vestuario frente a las especulaciones sobre la arenga del capitán Lionel Messi. (Foto: A24 YouTube)
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, desestimó los rumores virales tras la final, respaldó al grupo y dejó en claro la postura del vestuario frente a las especulaciones sobre la arenga del capitán Lionel Messi. (Foto: A24 YouTube)
Por Paolo Valdivia

Luego de que circularan diversas especulaciones en plataformas digitales tras la final del Mundial 2026 disputada por Argentina en donde la Albiceleste perdió por 1 a 0 ante España, Lionel Scaloni fue consultado de manera directa sobre las versiones conspirativas e internas del plantel. Fiel a su estilo mesurado, el entrenador argentino optó por desestimar de raíz los rumores y mantenerse al margen del clima virtual.

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