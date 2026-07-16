La Selección Argentina vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras celebrar con una pancarta sobre las Islas Malvinas. Repasamos la estricta regla de la FIFA, las advertencias previas en Atlanta y las posibles sanciones que podrían enfrentar los jugadores de la Albiceleste. (Foto: Nicolás del Caño X)
La Selección Argentina vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras celebrar con una pancarta sobre las Islas Malvinas. Repasamos la estricta regla de la FIFA, las advertencias previas en Atlanta y las posibles sanciones que podrían enfrentar los jugadores de la Albiceleste. (Foto: Nicolás del Caño X)
Por Paolo Valdivia

Al finalizar la histórica victoria ante Inglaterra, diversos jugadores de la Selección Argentina celebraron posando con una pancarta con el lema “Las Malvinas son Argentinas”. Esta acción ha encendido las alarmas reglamentarias sobre las posibles consecuencias disciplinarias que la FIFA podría aplicar a la delegación albiceleste de cara a sus próximos compromisos.

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