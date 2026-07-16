Al finalizar la histórica victoria ante Inglaterra, diversos jugadores de la Selección Argentina celebraron posando con una pancarta con el lema “Las Malvinas son Argentinas”. Esta acción ha encendido las alarmas reglamentarias sobre las posibles consecuencias disciplinarias que la FIFA podría aplicar a la delegación albiceleste de cara a sus próximos compromisos.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre este tipo de manifestaciones?

El marco normativo de la FIFA es sumamente estricto respecto a la neutralidad política en el fútbol. El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe de manera tajante el uso de prendas de vestir, pancartas, banderas, símbolos o la realización de gestos que difundan mensajes de contenido político, ideológico o religioso.

Las Malvinas son argentinas. Fuera ingleses. pic.twitter.com/d8rHM3Yy0u — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 15, 2026

Esta restricción aplica de manera uniforme para futbolistas, cuerpo técnico, oficiales de las federaciones y se extiende al comportamiento de los espectadores en las tribunas de los estadios.

Qué puede pasar

Las reglas de juego y de conducta se dividen según el sujeto que comete la presunta infracción para determinar el canal de sanción correspondiente:

Para los Jugadores: Las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB), respaldadas por la FIFA, prohíben estrictamente mostrar cualquier tipo de lema, mensaje o imagen con trasfondo político, religioso o de carácter personal, ya sea en el equipamiento deportivo oficial o en camisetas interiores mostradas durante el partido o tras el pitazo final.

Las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB), respaldadas por la FIFA, prohíben estrictamente mostrar cualquier tipo de lema, mensaje o imagen con trasfondo político, religioso o de carácter personal, ya sea en el equipamiento deportivo oficial o en camisetas interiores mostradas durante el partido o tras el pitazo final. Para Aficionados y Clubes: El Código Disciplinario de la FIFA sanciona el empleo de gestos, cánticos, palabras u objetos para transmitir consignas que se consideren improcedentes en el ámbito del deporte, haciendo énfasis en contenidos políticos, ideológicos, provocativos o de índole ofensiva.

Posibles sanciones: ¿A qué se expone la Selección Argentina?

La transgresión de estas disposiciones suele desencadenar la apertura inmediata de un expediente por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Las sanciones aplicables varían según la gravedad de los hechos y los antecedentes, pudiendo resultar en:

Advertencias o reprimendas: Amonestaciones formales por escrito para los jugadores o la asociación nacional (AFA). Multas económicas: Penalizaciones financieras cuyo monto se calcula en función de la escala, contexto y repercusión de la infracción. Suspensión de partidos: Inhabilitación temporal para los jugadores directamente implicados en la exhibición de la banderola. Medidas colectivas severas: Cierre parcial o total de estadios, deducción de puntos o incluso la expulsión de competiciones en curso ante conductas de carácter reiterativo o masivo por parte de la delegación o la afición.

Ejemplos notables de sanciones por mensajes en el fútbol

La FIFA y las confederaciones continentales (como la UEFA) aplican de forma estricta las normas que prohíben manifestaciones políticas, religiosas, personales o de publicidad no autorizada en el equipamiento de los jugadores (establecido principalmente en la Regla 4 de las Reglas de Juego de la IFAB y en el Código Disciplinario de la FIFA).

A continuación se presentan varios casos conocidos de sanciones aplicadas a jugadores por mostrar mensajes o gestos prohibidos:

El festejo del “águila bicéfala” (Mundial Rusia 2018): Durante un partido entre Suiza y Serbia, los jugadores suizos de origen kosovar, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri , celebraron sus goles uniendo sus manos para formar el símbolo del águila de la bandera de Albania. La FIFA consideró que este gesto de contenido político e histórico en el contexto de las tensiones balcánicas constituía una provocación, por lo que sancionó a ambos futbolistas con multas económicas.

Durante un partido entre Suiza y Serbia, los jugadores suizos de origen kosovar, y , celebraron sus goles uniendo sus manos para formar el símbolo del águila de la bandera de Albania. La FIFA consideró que este gesto de contenido político e histórico en el contexto de las tensiones balcánicas constituía una provocación, por lo que sancionó a ambos futbolistas con multas económicas. Sanción por publicidad no autorizada en la ropa interior (Eurocopa 2012): El delantero danés Nicklas Bendtner fue suspendido por un partido oficial y multado con 100,000 euros por la UEFA tras celebrar un gol bajándose ligeramente los pantalones para mostrar el borde de sus calzoncillos, los cuales llevaban impreso el nombre de una conocida casa de apuestas. Se consideró una infracción muy grave por realizar marketing de emboscada en un torneo oficial.

El delantero danés fue suspendido por un partido oficial y multado con 100,000 euros por la UEFA tras celebrar un gol bajándose ligeramente los pantalones para mostrar el borde de sus calzoncillos, los cuales llevaban impreso el nombre de una conocida casa de apuestas. Se consideró una infracción muy grave por realizar marketing de emboscada en un torneo oficial. Homenajes personales en camisetas interiores: A lo largo de los años, futbolistas como Mario Balotelli (con su famoso “Why always me?”) o Didier Drogba (quien mostró un mensaje de agradecimiento en una camiseta interior tras el fallecimiento de Nelson Mandela) han recibido advertencias o sanciones por parte de los comités de competición. Debido a la proliferación de estos casos, la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA prohibieron de manera absoluta en 2014 mostrar cualquier tipo de lema o imagen en las camisetas interiores, sin importar si el mensaje es de carácter benéfico o amigable.

Un panorama tenso de cara a la gran final

Este panorama normativo y la posibilidad de una sanción por parte del comité de disciplina de la FIFA llega en un momento de máxima tensión competitiva, ya que Argentina se prepara para disputar la gran final de la Copa del Mundo 2026 frente a España. El desenlace de este expediente de investigación será clave para determinar si el plantel sufrirá bajas o limitaciones importantes en el partido definitivo.