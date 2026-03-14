Por Redacción EC

La temporada escolar anual en Perú arranca para los colegios públicos, y oficialmente, el lunes 16 de marzo, sin embargo, los talleres dirigidos a niños y adolescentes no dejan de impartirse buscando el desarrollo integral de cada estudiante. Es este precisamente el caso del Gobierno mediante el Ministerio de Educación (Minedu), y anunciando la apertura de las inscripciones para dos iniciativas pedagógicas cuya propuesta gratuita promueve el arte fuera del horario de clases, en colegios focalizados, y abriendo nuevos núcleos a nivel nacional. Te contamos a continuación en qué consiste, cómo puede participar tu hijo, y mucho más entorno a “Orquestando” y “Expresarte”.

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