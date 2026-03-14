La temporada escolar anual en Perú arranca para los colegios públicos, y oficialmente, el lunes 16 de marzo, sin embargo, los talleres dirigidos a niños y adolescentes no dejan de impartirse buscando el desarrollo integral de cada estudiante. Es este precisamente el caso del Gobierno mediante el Ministerio de Educación (Minedu), y anunciando la apertura de las inscripciones para dos iniciativas pedagógicas cuya propuesta gratuita promueve el arte fuera del horario de clases, en colegios focalizados, y abriendo nuevos núcleos a nivel nacional. Te contamos a continuación en qué consiste, cómo puede participar tu hijo, y mucho más entorno a “Orquestando” y “Expresarte”.

ESTOS SON LOS TALLERES ARTÍSTICOS QUE EL MINEDU HABILITA GRATUITAMENTE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

A nivel nacional, los colegios públicos abrirán sus puertas oficialmente el lunes 16 de marzo, y en el marco de la apuesta del Minedu por la “educación artística y su contribución al desarrollo integral de los estudiantes”, ahora llama la atención la apertura de inscripciones para la realización de dos iniciativas pedagógicas que ofrecen talleres artísticos y musicales gratuitamente.

Dirigido a niños y adolescentes del Perú, tanto “Expresarte” como “Orquestando” representan las propuestas desarrolladas en sedes educativas denominadas como núcleos, y que buscan contribuir al fortalecimiento de la creatividad y el trabajo en equipo.

La información refiere que los talleres artísticos ofrecidos de manera gratuita, terminarán llevándose a cabo de marzo a diciembre 2026, y por parte del Minedu sin interferir con el horario de clases regulares.

Si te interesa inscribir a hijos o niños o adolescentes que conforman tu familia, accede a las propias plataformas digitales de “Expresarte” y “Orquestando” a fin de completar formularios para que luego un educador musical se ponga en contacto con quienes obtuvieron alguna de las vacantes limitadas puestas a disposición con miras a Año Escolar.

LAS FECHAS OFICIALES QUE ESTABLECE EL MINEDU PARA TODO EL AÑO ESCOLAR 2026

El Año Escolar 2026 en Perú representa la temporada y/o periodo de nuevos bloques de semana de gestión y horas lectivas llevadas a cabo tanto en colegios públicos como privados del país, según lo dispuesto por el Minedu y especificado en la Resolución Ministerial N° 501 con respecto al inicio de clases.

Luego de las merecidas vacaciones gozadas por el alumnado de las más de 50 mil instituciones que operan a nivel nacional, cada niño y adolescente retornará a las aulas teniendo en cuenta las fechas relacionadas al desarrollo del servicio educativo cuyo comienzo y final calendarizado son los siguientes:

INICIO DE CLASES ESCOLARES 2026

- Lunes 16 de marzo

FIN DE CLASES ESCOLARES 2026

- Viernes 18 de diciembre

Cabe resaltar, que el Minedu aprobó también con respecto al Año Escolar 2026, que la organización del cronograma de semanas lectivas figure dividido en bloques por periodo vacacional, determinando así hasta 36 netamente de estudio, y 8 de gestión para el uso de personal administrativo, y entre los cuales figuran los docentes.

En ese sentido, el calendario escolar en Perú para el presente periodo, se ejecutará en cada colegio estatal y privado de la siguiente manera desde el lunes 2 de marzo:

Primer bloque de semanas de gestión (1 semana)

- 02/03 al 13/03

Primer bloque de 9 semanas lectivas

- 16/03 al 15/05

Segundo bloque de semanas de gestión

- 18/05 al 22/05

Segundo bloque de 9 semanas lectivas

- 25/05 al 24/07

Tercer bloque de semanas de gestión

- 27/07 al 07/08

Tercer bloque de 9 semanas lectivas

- 10/08 al 09/10

Cuarto bloque de semanas de gestión

- 12/10 al 16/10

Cuarto bloque de 9 semanas lectivas

- 19/10 al 18/12

Quinto bloque de semanas de gestión

- 21/12 al 31/12

Según la organización determinada y plasmada en la Resolución Ministerial N° 501, toda semana de gestión aprobada por el Minedu con miras al Año Escolar 2026, será utilizada para verificar avances y oportunidades de mejora en virtud a la labor del personal de cada institución educativa, y teniendo en cuenta que figura asociada técnicamente al cumplimiento de las vacaciones tras el término del primer semestre y posterior culminación de clases programadas.