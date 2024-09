Durante estos días, “América Hoy”, que se transmite por la señal de América TV, celebró su semana de aniversario junto a sus conductores como Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila. Sin embargo, dichos presentadores no esperaron que Gisela Valcárcel, dueña de GV Producciones, se enlazara en una llamada telefónica para sorprenderlos. En ese sentido, la presentadora de televisión se atrevió a defender a su hija por los llantos que usualmente realiza en algunas oportunidades durante el magazín.

Vele precisar que, Ethel Pozo es una presentadora de televisión y personalidad de los medios en nuestro país. Además, es conocida por su trabajo en programas de entretenimiento y variedades, así como por su participación en la conducción de eventos o por formar parte de producciones nacionales. También es hija de la famosa actriz y conductora Gisela Valcárcel, lo que ha aumentado su visibilidad en el ámbito del espectáculo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO DEFENDIÓ GISELA VALCÁRCEL A ETHEL POZO POR SUS ‘LLANTOS’ EN “AMÉRICA HOY”?

Gisela Valcárcel sorprendió llamando al programa “América Hoy” para felicitar a cada uno de los integrantes debido a su semana de aniversario número cinco. La también actriz empezó brindando un emotivo mensaje, resaltando la autenticidad de cada uno de ellos para estar al frente de un espacio durante muchos años. Así también, se dirigió a su hija y aprovechó en aclarar una situación muy particular de Ethel, quien se caracteriza por romper en llanto en varias oportunidades.

Gisela Valcárcel salió a defender el 'llanto' de su hija Ethel Pozo en el aniversario de "América Hoy". Foto: Captura.

“El hecho que hablen de las lágrimas es porque cuando uno se emocionada no tiene por qué evitarlo, creo que la gente nos ha elegido a cada uno de ustedes por lo auténticos que son”, dijo al inicio. A lo que también la actriz mencionó lo siguiente: “Mami, era así desde chiquita no? Por su puesto, toda la vida”, respondió.

¿CUÁL FUE EL PRIMER TRABAJO DE ETHEL POZO?

Hace unos meses en ‘América Hoy’, Ethel junto a sus compañeros en la conducción optaron por compartir con su público su primer trabajo. La presentadora de televisión mencionó que tuvo la oportunidad de laborar junto a Paty Bedoya desde los 8 años y solo obtenía de remuneración 25 soles.

“Lo he contado varias veces, mi primera chamba fue el show de Paty Bedoya. Trabajé desde los 8 años hasta los 12, animando tiendas infantiles y bailando con todo el elenco los sábados y domingos (…). La animadora era Paty Bedoya, era una estrella, yo siempre salía de amarillo, me pagaban 25 soles”, contó al principio muy emocionada.

Gisela Valcárcel salió a defender el 'llanto' de su hija Ethel Pozo en el aniversario de "América Hoy".

Asimismo, la empresaria peruana no dejó pasar la oportunidad para mencionar a su madre, Gisela Valcárcel, que fue quien la impulsó a trabajar y a ganarse el dinero con mucho sacrificio. De esta manera, Pozo sostuvo que con su primer sueldo pudo comprar un pollo a la brasa para compartir con su familia.

“Todos los viernes ensayábamos coreografía tras coreografía. Me encantaba y estuve cuatro años ahí. Era un grupo lindo (…). Mi mamá siempre me enseñó a trabajar, me dijo: ‘Anda, aprende a bailar, cantar, haciendo algo lindo para un niño’. ¿Saben qué hice con mi primera ganancia? Me compré un pollo a la brasa (risas)”, señaló en su programa.

¿QUÉ DIJO YAKO ESKENAZI SOBRE UNA SUPUESTA RELACIÓN CON ETHEL POZO?

Yaco Eskenazi se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ donde estuvo hablando sobre la polémica pelea entre su esposa Natalie Vértiz y Ethel Pozo. El exchico reality siempre mantuvo una posición firme a favor de la madre de sus hijos; sin embargo, los conductores le consultaron sobre si habría existido una relación entre él y Ehtel Pozo.

“Eso no existe ni va a existir y es una falta de respeto para los dos. Ethel ha sido una compañera, una amiga durante muchos años, yo conozco a su esposo, ella conoce a mi esposa. Ethel y yo no hemos compartido nunca más allá del programa, de una reunión entre amigos, jamás”, precisó el también presentador de televisión.