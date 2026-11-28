A solo pocas semanas de celebrarse la Navidad 2026, una de las festividades religiosas más esperadas en el mundo, muchas familias y amigos se reúnen para compartir una mágica cena. Por lo general, estas fechas son aprovechadas para mostrar agradecimiento a los seres queridos, ya sea a través de regalos, mensajes, frases o hasta tarjetas navideñas, con el objetivo de hacerlos sentir especiales. Precisamente, en medio del ambiente navideño que se vive en muchos hogares, uno de los futbolistas más destacados y queridos también decidió sumarse a las celebraciones con la decoración de su casa. Se trata de Erling Haaland, quien llamó la atención de sus seguidores por el peculiar estilo que eligió para adornar su árbol de Navidad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO LUCE EL ÁRBOL DE NAVIDAD DE ERLING HAALAND Y QUÉ DETALLES DESTACAN EN SU DECORACIÓN?

Erling Haaland, quien reside actualmente en Cheshire, una de las zonas más exclusivas de Mánchester, llamó la atención de sus seguidores por la particular decoración navideña que realizó en su hogar. De acuerdo con la plataforma El Mueble, su árbol destaca por la combinación de adornos negros, que aportan elegancia al verde del abeto y contrastan con la calidez de las luces. Además, incorpora figuras artesanales en tonos neutros y una gran estrella dorada de estructura abierta que corona el tradicional árbol.

Así es la decoración por Navidad en la casa de Erling Haaland: muchos detalles de sus raíces noruegas. Foto: El Mueble / City News Wall

Asimismo, la iluminación es uno de los elementos que transforma el árbol navideño del futbolista noruego, ya que las pequeñas luces cálidas entre sus ramas verdes crean un ambiente acogedor. De hecho, esta propuesta, característica de la decoración escandinava, busca aportar calidez a la mansión del delantero durante los días de invierno y puede replicarse fácilmente con guirnaldas de luces cálidas en lugar de las tradicionales luces multicolores.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.

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