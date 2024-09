Hay una promoción que se ha vuelto tendencia en redes sociales y es nada menos que la que trae tiendas Metro. La conocida cadena de supermercados ha anunciado que, por motivo de su aniversario 32, vuelve el ‘Carrito Regalón’. Es decir, solo unos cuantos afortunados tendrán dos minutos para llevarse todo lo que puedan de dicha tienda. A continuación, te contaremos todos los detalles para que puedas participar.

Así puedes participar de la promoción de Metro para llevarte todo lo que puedas en DOS MINUTOS

-Por cada 70 soles que consumas en Metro, obtendrás una opción para participar.

-Tus opciones se incrementan si adquieres productos de marcas auspiciadoras o al utilizar la tarjeta de Cencosud.

-La promoción es exclusiva para clientes del programa Bonus.

-La promoción es válida a nivel nacional.

-La promoción incluye compras físicas como a transacciones realizadas a través de la web o la aplicación de Metro.

Qué más debes saber de la promoción de Metro para llevarte todo lo que puedas en DOS MINUTOS

Los 32 ganadores serán comunicados a través de las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de Metro. El próximo 10 de octubre se realizará la primera jornada del ‘Carrito Regalón’ en el Metro de Chorrillos, mientras que la segunda será en Metro de Canadá el 7 de noviembre.

Cabe resaltar que, en caso no puedas ganar la posibilidad de participar en el ‘Carrito Regalón’, Metro sorteará también S/200,000 en vales de compra entre los participantes.

Cómo se realizará el sorteo

El sorteo se realizará de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams con la participación de un notario público, realizando el conteo de todos los participantes y seleccionando a los ganadores, de manera aleatoria, entre los participantes que hayan cumplido con los pasos de la dinámica y con los requisitos establecidos. El mismo día del sorteo, Cencosud se pondrá en contacto con el (los) ganador (es) hasta en 3 oportunidades llamando al teléfono registrado en la tarjeta Bonus y verificando que los clientes hayan autorizado la contactabilidad.

En caso el cliente no conteste ninguna de las 3 llamadas, Metro se reserva el derecho de elegir otro ganador bajo los términos y condiciones anteriormente descritos o de hacer uso de estos premios para una siguiente promoción como parte de su estrategia comercial. Cencosud se pondrá en contacto con el (los) ganador (es) para coordinar más detalles sobre los días, hora y lugar donde se realizarán las activaciones en tienda (Metro Chorrillos).

En caso el ganador resida en provincia, la activación se realizará en su tienda más cercana previa coordinación. Los ganadores del carrito regalón podrán ir con 01 acompañante el día de la activación, los cuales podrán solo acompañar del recorrido más no llenar el coche de compras. Si el cliente no llega al monto máximo de redención (2,500 soles) lo restante quedará para Cencosud, no se le podrá entregar la diferencia en efectivo.

Cuáles son las tiendas participantes

Tiendas de Lima (43)Colonial, Atocongo, Ventanilla, Bellavista, Miotta, Puruchuco, Castilla, Huaylas, Santa Clara, Agustino, Chorrillos, Breña, Limatambo, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Canadá, Pascana, Plaza Lima Norte, Próceres SJL, Faucett, México, San Juan de Miraflores, Balta Barranco, Perricholi, Martinto, Manco Capac, Chosica, Emancipación, Independencia, Aramburú, La Molina, Garzón, Pershing, Schell, Grau Barranco, Retablo, Angélica Gamarra, Arenales, San Felipe, Chaclacayo, Minka y Gamarra.

Tiendas sur: (8)Cutervo Ica, Arequipa Norte, Arequipa Hunter, Chilca Huancayo, Cerro Colorado Arequipa, Quinde Ica, Ejercito Arequipa y Lambramani Arequipa.

Tiendas norte: (17)Santa Elena Chiclayo, Penta Trujillo, Amazonas Cajamarca, Pacífico Chimbote, Grau Chiclayo, San Eduardo Piura, Santa Victoria Chiclayo, Lambayeque Chiclayo, Óvalo Papal Trujillo, Pizarro Trujillo, Huánuco, Plaza del Sol Piura, El Quinde Cajamarca, Balta Chiclayo, Luis Gonzales Chiclayo y Tumbes.