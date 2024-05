Universitario no pudo llevarse el triunfo en Cusco, igualó 0-0 ante Cienciano y dejó pasar una oportunidad de oro para posicionarse primero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura en la Liga 1 2024. En este difícil encuentro, se produjo una jugada polémica sobre el final: Carlos Garcés, delantero del cuadro local, cayó en el área crema, luego de un supuesto empujón de Matías Di Benedetto. Esta situación generó que Kevin Ortega, arbitro de este duelo, recurra al Árbitro asistente de video (VAR). Sin embargo, al final no cobró la pena máxima.

Así se justificó Kevin Ortega con Aldair Rodríguez para no cobrar el polémico penal en contra de Universitario

Esta decisión ha generado controversia en redes sociales. No obstante, Aldair Rodríguez, atacante del conjunto imperial, señaló que Ortega le comentó en qué se basó para no cobrar penal en contra del actual campeón de la Liga 1.

“El árbitro dijo que sí hubo contacto, pero como ambos estaban disputando el balón, no consideró la falta como penal”, señaló Rodríguez en conversación con el canal L1 Max.

¿Qué dijo el técnico de Universitario sobre la jugada polémica?

Fabián Bustos, técnico de Universitario, se refirió al supuesto penal en el área de Universitario. “Conozco a Carlitos tanto como a un hijo, lo he dirigido en cuatro equipos, Matías apoya la mano en la espalda y Carlitos se lanza”, expresó el entrenador para L1 Max.

Asimismo, el estratega argentino añadió: “Cuando no anotas, es complicado, pero ahora esperar la fecha 17 para cerrar de la mejor manera. Nos faltó tranquilidad porque las opciones las tuvimos. No hay que sacarle mérito al rival, que tiene buenos jugadores y buen entrenador. Cuando no tienes efectividad es complicado ganarlo, pero me voy con la entrega de los jugadores para no renunciar hasta el final. Tuvimos intensidad y la actitud de querer ganar el partido, eso en altura es muy importante”.

¿Llegarán refuerzos para Universitario en el Torneo Clausura 2024? Esto señaló Antonio García Pye

El directivo crema hizo hincapié en que se hará un análisis correspondiente a final del Torneo Apertura y dejó abierta la posibilidad de fichar nuevos futbolistas. “Siempre hay evaluaciones al final del semestre (Torneo Apertura), así que vamos a verlo con calma”, indicó Pye.

¿Quiénes llegaron a Universitario en este 2024?

Recordemos que Universitario se reforzó este año con los siguientes jugadores:

- Sebastián Britos

- Jairo Concha

- Christofer Gonzáles

- Segundo Portocarrero

- Diego Dorregaray

- Christopher Olivares

Qué sabemos sobre Universitario de Deportes

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.