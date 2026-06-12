Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que muchas empresas lancen al mercado diversos productos y coleccionables alusivos a este evento, como el tradicional y esperado álbum del Mundial. En ese sentido, el Instituto Peruano del Deportes (IPD) anunció una buena noticia para los miles de hinchas peruanos: el intercambio de figuritas este fin de semana. De esta manera, muchas personas podrán reunirse para intercambiar sus tarjetas coleccionables en el Estadio Nacional y disfrutar de la magia del fútbol. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.