El Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que muchas empresas lancen al mercado diversos productos y coleccionables alusivos a este evento, como el tradicional y esperado álbum del Mundial. En ese sentido, el Instituto Peruano del Deportes (IPD) anunció una buena noticia para los miles de hinchas peruanos: el intercambio de figuritas este fin de semana. De esta manera, muchas personas podrán reunirse para intercambiar sus tarjetas coleccionables en el Estadio Nacional y disfrutar de la magia del fútbol. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE PODRÁ CAMBIAR FIGURITAS DEL MUNDIAL 2026 EN EL ESTADIO NACIONAL?

A través de sus redes sociales, el Instituto Peruano del Deporte informó que este domingo 14 de junio muchos fanáticos del fútbol podrán intercambiar o coleccionar sus figuritas del Mundial 2026 con el objetivo de completar el álbum de Panini. Este esperado evento, que será totalmente gratuito, se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 11:00 a. m., por lo que será una gran oportunidad para que muchos aficionados puedan acudir con sus álbumes y vivir una gran experiencia del fútbol al aire libre. Asimismo, el IPD dejó en claro que el aforo al recinto será limitado, por lo que recomendó llegar con anticipación para disfrutar no solo de esta actividad, sino también de otras activaciones, sorteos y diversas sorpresas deportivas para toda la familia.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE VER EL MUNDIAL 2026 DURANTE EL HORARIO LABORAL?

El Gobierno de México, por ejemplo, emitió un decreto oficial que establece la modalidad de teletrabajo y la suspensión de clases en todos los niveles educativos en la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, para el abogado laboralista Pierre Mendoza, en declaraciones a RPP, las empresas deben establecer previamente medidas claras a favor de sus trabajadores para que puedan disfrutar de los partidos durante el horario laboral. Aun así, si no existe una política definida al respecto, el empleado está obligado a dedicar su jornada exclusivamente al cumplimiento de sus funciones. Por ello, si un jefe o encargado halla al colaborador realizando otras actividades que no son las encargadas podrían llevar a una sanción o llamada de atención.

Asimismo, según el experto, es indispensable que las empresas implementen mecanismos o facilidades a sus empleados para que puedan ver el evento más importante de la FIFA, como permisos con recuperación de horas, horarios flexibles, ajustes en los refrigerios, teletrabajo, entre otras. Aunque, Mendoza alertó que estas organizaciones pueden sancionar conductas vinculadas a dicho deporte, como riñas, apuestas no autorizadas o incumplimientos del reglamento interno. Además, recordó que acudir al trabajo en estado de ebriedad puede ser considerado una falta grave, especialmente en labores de riesgo.

“Si el empleador ha establecido horarios flexibles, espacios para ver los partidos o permisos con recuperación de horas, los trabajadores podrán acogerse a esas facilidades. Pero si no existe ninguna medida especial, deben cumplir con sus obligaciones laborales habituales. Como regla general, el tiempo de trabajo debe estar destinado a la prestación de servicios. Si no hay un programa de flexibilidad aprobado, el trabajador tiene que cumplir con sus labores. En sectores donde una distracción puede generar riesgos para la seguridad de los trabajadores o afectar la operación de maquinaria, probablemente las restricciones sean mayores”, explicó el abogado para RPP.