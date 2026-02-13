Resumen

¡Atención conductores! El Callao tendrá carriles exclusivos para buses para agilizar el acceso a la Línea 2: esto es lo que se sabe | Composición EC: Andina
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha oficializado la creación del “Corredor Rosado”, un sistema de carriles exclusivos diseñado para priorizar el transporte público en las rutas con mayor congestión del primer puerto. Esta medida busca reordenar el flujo vehicular y reducir los tiempos de viaje de miles de chalacos mediante la segregación de vías estratégicas.

