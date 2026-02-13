¡Atención conductores! El Callao tendrá carriles exclusivos para buses para agilizar el acceso a la Línea 2: esto es lo que se sabe

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha oficializado la creación del “Corredor Rosado”, un sistema de carriles exclusivos diseñado para priorizar el transporte público en las rutas con mayor congestión del primer puerto. Esta medida busca reordenar el flujo vehicular y reducir los tiempos de viaje de miles de chalacos mediante la segregación de vías estratégicas.

El proyecto contempla una fase inicial de prueba y el uso de elementos físicos para impedir la invasión de vehículos particulares en paraderos y esquinas clave. Con esta iniciativa, se pretende modernizar la movilidad urbana y facilitar la futura conexión con la Línea 2 del Metro. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ AVENIDAS SERÁN INTERVENIDAS Y CUÁL ES EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS?

La reestructuración vial se concentrará en tramos críticos del Callao, iniciando por la avenida Tomás Valle en el sector localizado entre las avenidas Túpac Amaru y Elmer Faucett. De igual manera, se intervendrá un eje continuo conformado por las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, zonas que soportan un alto volumen de transporte convencional. Los trabajos consisten en la delimitación de carriles mediante señalización en el pavimento y la colocación de bolardos físicos en puntos de embarque y giros.

Cabe destacar que la avenida Sáenz Peña será recuperada para el uso de buses autorizados, revirtiendo su estado de la última década, periodo en el que estuvo restringida casi exclusivamente al paso de autos particulares y camionetas. Esta segregación permitirá que las unidades de transporte circulen sin las interrupciones provocadas por el transporte privado y el tráfico pesado en estas arterias principales.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR Y CÓMO SE CONTROLARÁ EL CUMPLIMIENTO?

La fase operativa del Corredor Rosado tiene previsto su arranque a finales de marzo de 2026, bajo una modalidad de marcha blanca para evaluar su funcionamiento. Durante este tiempo de adaptación, se han establecido los siguientes mecanismos de control:

Despliegue de personal de fiscalización de la Municipalidad del Callao en puntos estratégicos.

Ejecución de campañas de sensibilización e información dirigidas a choferes de unidades privadas.

Vigilancia permanente para garantizar que los espacios segregados no sean invadidos por vehículos no autorizados.

Aplicación de multas severas a quienes infrinjan la norma una vez finalizada la etapa de prueba.

¿QUÉ BENEFICIOS REALES OBTENDRÁN LOS PASAJEROS?

La optimización del tráfico bajo este modelo permitirá que las rutas autorizadas operen con una velocidad comercial mucho más competitiva. Según las proyecciones técnicas de la ATU, los beneficios directos para los ciudadanos incluyen:

Una disminución de al menos 10 minutos en el tiempo de viaje por cada tramo recorrido.

Un incremento de la eficiencia operativa y fluidez cercano al 30% en comparación con el sistema actual.

Mejora en la seguridad vial al separar físicamente los buses de gran tamaño de los autos pequeños.

Una conexión más fluida con la futura estación Puerto del Callao de la Línea 2 del Metro, cuya puesta en marcha está prevista para el 2028.

El plan a largo plazo es sumamente ambicioso, ya que para el año 2030 se espera contar con un total de ocho corredores exclusivos que interconecten de manera eficiente todo el puerto con el resto de la capital, según informa el diario La República.

