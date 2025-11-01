El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció que el operativo censal 2025 ya concluyó su fase de campo con un alcance del 97% de viviendas empadronadas en todo el país. Miles de censistas recorrieron zonas urbanas y rurales durante semanas para empadronar a más de 14 millones de hogares. Sin embargo, un pequeño porcentaje quedó fuera por conflictos sociales y dificultades logísticas, especialmente en regiones alejadas y zonas urbanas de alto riesgo.

Frente a esta situación, el INEI activó un mecanismo complementario para que ninguna familia quede sin participar en el proceso nacional. Además de las visitas adicionales que se realizarán en los próximos días, se habilitó una plataforma virtual que permite a los ciudadanos censarse desde casa. A continuación, te contamos qué hacer si los censistas no llegaron a tu vivienda y cómo puedes completar el registro en línea para ser parte del Censo 2025.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS PERSONAS CUYA VIVIENDA NO FUE REGISTRADA?

Si ningún censista llegó a tu hogar, puedes realizar el proceso de manera virtual. Para ello, el INEI habilitó la plataforma oficial del Censo 2025 en la página web www.censos2025.com.pe. Allí deberás ingresar tu Código Único de Vivienda (CUV) (o generar uno nuevo si aún no lo tienes) y completar los datos del formulario digital.

Este mecanismo busca integrar al padrón nacional a todas las viviendas que quedaron pendientes, asegurando que su información se sume al universo censal general. El sistema es seguro, gratuito y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, según informa Infobae.

¿POR QUÉ ALGUNAS VIVIENDAS NO FUERON CENSADAS?

Aunque el trabajo de campo fue extenso, un 3% de viviendas en el país quedó fuera del registro inicial. Las principales causas fueron los problemas de seguridad y los conflictos sociales en determinadas zonas.

En la provincia de Pataz (La Libertad), por ejemplo, los empadronadores no lograron ingresar debido a enfrentamientos locales. Situaciones similares se presentaron en El Agustino (Lima), donde se identificó una “zona roja” que impidió la cobertura total. El INEI anunció que se planifican nuevas visitas con resguardo policial para completar estos sectores y garantizar que todos los hogares sean incluidos.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS DATOS DEL CENSO 2025?

El INEI detalló que toda la información obtenida, tanto por vía presencial como digital, será procesada para ofrecer un panorama completo sobre la población, sus condiciones de vivienda y necesidades. Los resultados finales se presentarán entre marzo y abril de 2026, y servirán como base para la planificación de políticas públicas, la asignación de recursos y la mejora de programas sociales.

Durante el operativo participaron miles de censistas en todo el país, algunos de los cuales destacaron por su compromiso y entrega. En Chorrillos, por ejemplo, Alison Aguilar logró censar más de 700 viviendas, mientras que en Moyobamba, Nayeli Yahura identificó familias en situación vulnerable y promovió acciones solidarias en su comunidad. Estos casos reflejan el esfuerzo colectivo y la importancia del trabajo censal, que pese a los desafíos, continúa avanzando hacia una cobertura total del territorio nacional.