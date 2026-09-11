El calendario electoral avanza y el país ya empieza a sentir el pulso de una nueva jornada democrática. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el domingo 4 de octubre, fecha en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las mesas permanecerán abiertas para recibir los votos. Más de 26 millones de peruanos están convocados a participar en esta elección. En sus manos estará la decisión sobre quiénes conducirán los destinos de sus regiones, provincias y distritos.

Mientras se acerca la fecha, las campañas intensifican su presencia y el escenario político comienza a definirse. Cada voto tendrá como destino una elección que marcará la administración de los gobiernos subnacionales durante los próximos años. En las ciudades, provincias y comunidades, los electores deberán evaluar propuestas y escoger a sus próximas autoridades. El 4 de octubre, la jornada comenzará temprano y convertirá nuevamente a los centros de votación en protagonistas de la vida nacional. Será un día en el que la decisión de millones dibujará el nuevo mapa político del Perú.

Esto es lo que deben saber todos los electores con respecto a las elecciones del 4 de octubre

A medida que se acerca el 4 de octubre, los locales de votación comienzan a prepararse para recibir a millones de peruanos. Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según la ONPE, cada aula contará con dos cabinas de votación para facilitar el tránsito de los electores. La medida busca hacer más fluida la jornada y reducir los tiempos de espera frente a las mesas. Así, entre papeletas, documentos y orientaciones, cada ciudadano tendrá un espacio dispuesto para emitir su voto. La organización será clave cuando las puertas se abran y comience una nueva jornada democrática.

Ese domingo, antes de salir de casa, habrá un elemento que no podrá faltar: el DNI. Al llegar al local asignado, los electores deberán prestar atención a las indicaciones del personal encargado y seguir el recorrido establecido. Entre pasillos y aulas, cada votante avanzará hasta encontrar su mesa y cumplir con su deber ciudadano. La recomendación es acudir con tranquilidad y respetar las instrucciones durante todo el proceso. Será una jornada decisiva en la que cada voto contribuirá a definir el rumbo de regiones, provincias y distritos.

Si no sabes si eres miembro de mesa, podrías averiguar de esta manera para las elecciones del 4 de octubre

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, miles de ciudadanos empiezan a revisar si tendrán una responsabilidad adicional durante la jornada del 4 de octubre. La ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa el pasado 24 de julio y la publicación definitiva de los seleccionados comenzó el 20 de agosto. Para despejar las dudas, los electores pueden ingresar a la plataforma oficial del organismo electoral y realizar una consulta sencilla. Solo necesitan colocar su número de DNI para conocer si fueron designados. Así, una rápida búsqueda puede revelar si ese domingo les corresponderá estar detrás de la mesa electoral en el siguiente enlace https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

El sistema también permite saber qué papel cumplirá cada ciudadano durante la jornada: si fue elegido como miembro titular o suplente y cuál es el número de su mesa. Además, cuando la información se encuentre habilitada, podrá consultarse el local donde deberá cumplir con esta función. La plataforma oficial de la ONPE se convierte así en una herramienta clave para llegar preparados al día de los comicios. La recomendación es verificar la información con anticipación y no esperar hasta el último momento. Porque para algunos electores, el 4 de octubre no solo significará acudir a votar, sino también asumir una responsabilidad fundamental para que la elección pueda desarrollarse con normalidad.

Si eres miembro de mesa debería conocer esto para realizar tus capacitaciones y no cometer errores

Con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 cada vez más cerca, la preparación de los miembros de mesa se convierte en una tarea indispensable. La ONPE ha previsto dos jornadas presenciales: la primera será el domingo 20 de septiembre y la segunda, el 27 de septiembre. En esta última fecha también se realizará un simulacro del sistema de cómputo electoral, como parte del entrenamiento previo. Los ciudadanos podrán consultar en la plataforma de la ONPE el horario y lugar que les corresponde. Así, antes de que llegue el día de las urnas, cada miembro podrá conocer de cerca las funciones que deberá cumplir.

Sin embargo, quienes no puedan acudir presencialmente también tienen una alternativa al alcance de sus manos. A través de ONPEduca, los miembros de mesa pueden acceder desde un celular, computadora o tablet a un curso especialmente diseñado para ellos. Además, la ONPE ha puesto a disposición materiales descargables y un manual que explica cada etapa de la jornada electoral. Desde la instalación de la mesa y el sufragio hasta el escrutinio, el llenado de actas y la entrega del material, todo está detallado paso a paso. La capacitación busca que, cuando llegue el 4 de octubre, la responsabilidad no encuentre a nadie desprevenido.

Estas son las recomendaciones de los electores el día de las elecciones para votar con seguridad

Para votar con seguridad en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el día de los comicios conviene seguir estas recomendaciones:

Lleva tu DNI y verifica previamente tu local y mesa de votación.

Acude con anticipación, evitando las horas de mayor concentración de personas.

Sigue las indicaciones del personal electoral al ingresar y desplazarte por el local.

Respeta el orden de la fila y evita aglomeraciones en los accesos.

Revisa cuidadosamente las cédulas de votación antes de marcar tu elección.

Emite tu voto de manera personal y libre, sin permitir que otra persona influya en tu decisión.

Protege la privacidad de tu voto: marca la cédula dentro de la cabina y no muestres tu elección.

Deposita correctamente las cédulas en el ánfora correspondiente y sigue las indicaciones del personal.

No fotografíes ni publiques tu voto si ello permite revelar tu elección.

Retírate del local una vez concluido el proceso, evitando permanecer innecesariamente en zonas de votación.

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