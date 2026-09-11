Por Christian Gambini

El calendario electoral avanza y el país ya empieza a sentir el pulso de una nueva jornada democrática. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el domingo 4 de octubre, fecha en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las mesas permanecerán abiertas para recibir los votos. Más de 26 millones de peruanos están convocados a participar en esta elección. En sus manos estará la decisión sobre quiénes conducirán los destinos de sus regiones, provincias y distritos.