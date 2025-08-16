Hoy diversos aspectos son analizados por expertos, siendo en este caso los psicólogos quienes evalúan comportamientos y rasgos propios de personas que llevan a cabo acciones o movimientos de manera inconsciente sobre todo. En ese sentido, resulta frecuente que podamos ver a hombres y mujeres morderse los labios mientras hablan, siendo aquello uno de los motivos por los cuales pueden determinarse ciertas características entorno a la comunicación no verbal de un individuo.

Nuestra de manera de actuar tiende a evidenciar hasta la búsqueda de bienestar, y reflejar así la intención de hacerle sentir a otra persona un estado de ánimo puntual con solamente apretar los labios con los dientes.

De acuerdo a información especializada compartida, las personas que se muerden los labios al hablar o expresarse, denotan tanta tensión como inquietud y hasta nerviosismo, pudiendo demostrar también, según la psicología, cierta atracción por quien tenemos al frente.

Cabe resaltar asimismo, que dicho movimiento en particular, muchas veces realizado de manera inconsciente, tiende a interpretarse además como un signo de preocupación o ansiedad que de acuerdo al contexto, puede mostrarte siendo moderado y concentrado a la vez.

A propósito del tema, te revelamos que el análisis de nuestros desplazamientos a nivel conductual recae sobre aquellos especialistas que como parte de su profesión, terminan revelando las razones detrás de acciones instintivas realizadas con frecuencia, y explicar así concretamente el motivo que nos hace cruzar las piernas, por ejemplo.

McGraw Hill Education es una editorial que publica obras científicas, y hoy interviene para referirse a la comunicación no verbal, y ese leguaje complementario a las palabras que terminan reflejando nuestro estado emocional con tan solo un movimiento.

“La postura es el modo en que se mantiene el cuerpo cuando estamos de pie, caminando, sentados o acostados”, conceptualiza dicho medio especializado, analizando de manera puntual el desplazamiento de las piernas que suelen evidenciar rasgos concretos vinculados a incertidumbre y cierto desequilibrio.

A continuación, te compartimos los detalles según McGraw Hill Education, y esa explicación basada en la comunicación no verbal de acuerdo a la psicología:

PIERNAS CRUZADAS

- Esta postura corporal demuestra inseguridad o timidez.

PIERNAS SEMIABIERTAS

- Esta postura corporal demuestra una inseguridad evidenciada al momento que una vez sentados, enroscamos los pies alrededor de las patas de la silla.

PIERNAS ESTIRADAS

- Postura de prepotencia.

UNA PIERNA DELANTE Y OTRA DETRÁS

- Postura que denota estrés.

Cabe resaltar, que la comunicación no verbal es un fenómeno paralingüístico por el cual se transmite información sin hacer uso del habla, considerando aspectos como el contacto visual, expresiones faciales, gestos, y las propias posturas que adoptamos muchas veces de manera inconsciente.