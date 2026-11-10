Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese contexto, una de las actividades más esperadas será la Santa Misa que presidirá el pontífice ante miles de fieles en la Base Aérea Las Palmas. Sin embargo, ante las dudas sobre la participación en la ceremonia, el Arzobispado de Lima dio a conocer los requisitos que deberán cumplir los asistentes para evitar inconvenientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR AL INGRESO PARA LA SANTA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV presidirá la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Según informó el Arzobispado de Lima, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, nominativa e intransferible, emitida a través de Ticketmaster. Asimismo, anunció que el recinto recibirá a los fieles desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad. Así, para ingresar, deberán presentar obligatoriamente el documento de identidad registrado durante la inscripción y la entrada, ya sea en formato físico o digital.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁ EL PAPA LEÓN XIV DURANTE SU VISITA AL PERÚ?

Luego de su viaje apostólico por Uruguay y Argentina, el papa León XIV tiene programado llegar al Perú, según el cronograma establecido por la Santa Sede, este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el Grupo Aéreo n.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Durante su primera jornada en el país, el pontífice participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta de la República. Además, sostendrá un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional. El 12 de noviembre, continuará su agenda en Lima con reuniones con obispos y representantes de la Iglesia, un diálogo sobre el futuro del país y una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

En el caso del viernes 13 de noviembre, León XIV viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa y participará en actividades religiosas y universitarias. Su recorrido continuará los días 14 y 15 del presente mes por Lambayeque, Cusco y Pucallpa, ciudades en las que se reunirá con fieles, misioneros y representantes de comunidades amazónicas. Finalmente, el 16 de noviembre, último día de su visita, acudirá a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas. También participará en una ceremonia de despedida en el Callao y partirá con destino a Roma a la 1:45 p. m., conforme comparte Infobae.

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