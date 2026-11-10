Por Redacción EC

Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese contexto, una de las actividades más esperadas será la Santa Misa que presidirá el pontífice ante miles de fieles en la Base Aérea Las Palmas. Sin embargo, ante las dudas sobre la participación en la ceremonia, el Arzobispado de Lima dio a conocer los requisitos que deberán cumplir los asistentes para evitar inconvenientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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