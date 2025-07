En medio de la expectativa por las celebraciones de Fiestas Patrias, miles de peruanos se preguntan si este 2025 podrán disfrutar de un extenso feriado que abarque desde el 24 hasta el 29 de julio. El calendario laboral de este mes suele generar confusión, especialmente cuando se mezcla el descanso oficial con los denominados días no laborables que fija el Ejecutivo.

Ante esto, El Peruano ha publicado las disposiciones oficiales que aclaran cómo quedará el descanso por Fiestas Patrias este año. La información confirma detalles importantes sobre las fechas reconocidas legalmente como feriado y sobre aquellas que no lo son. A continuación, te contamos todo lo que se sabe.

¿EXISTE UN FERIADO LARGO DEL 24 AL 29 DE JULIO EN PERÚ?

Aunque circula la idea de que toda la semana estará libre por Fiestas Patrias, El Peruano aclara que los días jueves 24 y viernes 25 de julio no han sido declarados feriados ni días no laborables por el Ejecutivo. Esto significa que se trabajará con normalidad, tanto en el sector público como privado, y no hay obligación legal de otorgar descanso ni compensación económica por laborar en esas fechas.

El feriado oficial comienza el lunes 28, Día de la Independencia, y continúa el martes 29, Día de las Fuerzas Armadas, ambos establecidos por el Decreto Legislativo N.º 713. A estos se suman el sábado 26 y el domingo 27, que al ser fin de semana, completan un feriado largo natural, pero no representan asuetos oficiales.

El Peruano aclara que los días jueves 24 y viernes 25 de julio no han sido declarados feriados ni días no laborables por el Ejecutivo. | Foto: Andina

¿CUÁNDO COMIENZA EL FERIADO LARGO POR FIESTAS PATRIAS EN 2025?

Este año, el descanso se iniciará el sábado 26 de julio y se extenderá hasta el martes 29. El feriado como tal comienza el lunes 28, Día de la Independencia del Perú, y continúa el martes 29, Día de las Fuerzas Armadas. El sábado y domingo previos completan el descanso largo, aunque se trata de días usualmente no laborables.

El descanso se iniciará el sábado 26 de julio y se extenderá hasta el martes 29. | Foto: Andina

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS A NIVEL NACIONAL QUE LE RESTAN AL 2025?

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Fiestas Patrias. | Foto: Andina

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: