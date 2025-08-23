Dollarcity, la cadena de tiendas de descuento originaria de El Salvador, continúa su expansión en el mercado peruano con la apertura de un nuevo local en Lima. La compañía, reconocida por su propuesta de precios bajos, amplia variedad de productos y un modelo de negocio que prioriza la rotación constante, sigue reforzando su presencia en el país y consolidando su posicionamiento en el sector retail.

La llegada de este nuevo establecimiento forma parte de una estrategia nacional que busca llevar la marca a más consumidores en distintas regiones. Con cada apertura, la compañía amplía su cobertura y confirma su apuesta por el Perú como uno de los mercados clave en su plan de crecimiento. A continuación, te contamos dónde se encuentra.

¿DÓNDE SE UBICA LA NUEVA TIENDA DE DOLLARCITY?

El reciente local inaugurado por la cadena está ubicado en el Cercado de Lima, específicamente en la Av. General Óscar R. Benavides, dentro de la urbanización Los Cipreses. Con esta elección, la empresa fortalece su presencia en la capital y sigue una estrategia de seleccionar zonas estratégicas que permitan acercarse a un público cada vez más amplio. Desde la compañía remarcaron que la prioridad es mantener “la promesa de variedad, precios accesibles y conveniencia” para los consumidores peruanos.

El local inaugurado está ubicado en el Cercado de Lima, específicamente en la Av. General Óscar R. Benavides, dentro de la urbanización Los Cipreses. | Foto: Dollarcity Perú (Facebook)

¿CUÁNTAS TIENDAS TIENE DOLLARCITY EN EL PERÚ ACTUALMENTE?

En lo que va del 2025, la cadena ha abierto siete locales, con lo cual alcanza un total de 86 tiendas operativas en diferentes regiones del país. Entre las aperturas más recientes destacan nuevos puntos en Iquitos, Cajamarca, Trujillo, Chaclacayo, Huaral y ahora en el Cercado de Lima, consolidando así su expansión sostenida.

¿CUÁLES SON LOS PLANES DE EXPANSIÓN PARA ESTE AÑO?

De acuerdo con un anuncio en sus redes sociales, la siguiente inauguración se llevará a cabo en Trujillo, dentro del centro comercial Portal F. Con ello, Dollarcity continúa su estrategia de diversificar su presencia hacia distintas regiones del país. La empresa ha dejado en claro que su objetivo es llegar a nuevos mercados donde los consumidores demandan precios competitivos y alternativas prácticas para sus compras cotidianas.

¿POR QUÉ LA EMPRESA APUESTA POR CRECER EN PROVINCIAS?

Para Dollarcity, la expansión hacia provincias no solo significa crecimiento comercial, sino también una manera de dinamizar economías locales. Según indicó la compañía, abrir más tiendas fuera de la capital “representa una oportunidad clave: permite atender mercados menos saturados, consolidar un modelo comercial inclusivo y generar valor compartido con las comunidades”. Este enfoque busca equilibrar rentabilidad y sostenibilidad.

¿CÓMO SE COMPARA EL CRECIMIENTO DEL 2025 CON EL DEL AÑO ANTERIOR?

El desempeño del 2025 mantiene el impulso alcanzado en el 2024. En ese año, Dollarcity logró abrir 29 locales y cerrar con 79 tiendas en todo el país. Este resultado consolidó su presencia en ciudades estratégicas como Lima, Pucallpa, Trujillo, Piura y Cusco. Hoy, con 86 puntos de venta y más aperturas en camino, la cadena reafirma que su proceso de expansión en Perú es sostenido, escalable y replicable en distintos contextos del mercado nacional, según informa Perú Retail.