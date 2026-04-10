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¡Atención Lima! Esto es lo que se sabe sobre las nuevas rutas del Metro y cuándo estarán listas | Foto: Andina
¡Atención Lima! Esto es lo que se sabe sobre las nuevas rutas del Metro y cuándo estarán listas | Foto: Andina
Por Redacción EC

La expansión del Metro de Lima avanza con definiciones clave que comienzan a perfilar el futuro del transporte en la capital. Las autoridades han confirmado nuevos detalles sobre las Líneas 3 y 4, dos megaproyectos que buscan responder a la creciente demanda de movilidad en una ciudad marcada por la congestión vehicular y los largos tiempos de traslado. Con una inversión que supera los S/36.000 millones y un modelo de financiamiento que involucra tanto al Estado como al sector privado, estas obras no solo apuntan a mejorar la conectividad entre distritos, sino también a transformar la dinámica urbana de Lima. Además, se ha adelantado que los trabajos se ejecutarán en paralelo y que, pese a su complejidad, se habilitarán tramos progresivamente antes de su culminación total. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

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