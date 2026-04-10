La expansión del Metro de Lima avanza con definiciones clave que comienzan a perfilar el futuro del transporte en la capital. Las autoridades han confirmado nuevos detalles sobre las Líneas 3 y 4, dos megaproyectos que buscan responder a la creciente demanda de movilidad en una ciudad marcada por la congestión vehicular y los largos tiempos de traslado. Con una inversión que supera los S/36.000 millones y un modelo de financiamiento que involucra tanto al Estado como al sector privado, estas obras no solo apuntan a mejorar la conectividad entre distritos, sino también a transformar la dinámica urbana de Lima. Además, se ha adelantado que los trabajos se ejecutarán en paralelo y que, pese a su complejidad, se habilitarán tramos progresivamente antes de su culminación total. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿CUÁLES SERÁN LAS RUTAS Y DISTRITOS QUE RECORRERÁN LAS NUEVAS LÍNEAS DEL METRO?

El trayecto de la Línea 3 se extenderá desde Comas hasta Santiago de Surco, atravesando importantes vías como la Panamericana Norte, Tacna, Arequipa y Benavides. Este recorrido incluirá cerca de 34 kilómetros de túneles, 28 estaciones y diversas infraestructuras complementarias.

Entre los principales distritos beneficiados por la Línea 3 se encuentran:

Comas

Los Olivos

Independencia

San Martín de Porres

Rímac

Cercado de Lima

Jesús María

Lince

San Isidro

Miraflores

Surquillo

Santiago de Surco

Foto: Andina

Por su parte, la Línea 4 unirá Ate con el Callao, pasando por avenidas clave como Javier Prado y La Marina. Este tramo tendrá alrededor de 23 kilómetros de extensión y contará con 20 estaciones. Según lo indicado, este tramo se integrará con las líneas 1 y 2, facilitando el trasbordo de pasajeros en puntos estratégicos.

Entre los principales distritos beneficiados por la Línea 4 se encuentran:

Santa Anita

Ate

La Molina

Santiago de Surco

San Borja

La Victoria

San Isidro

Jesús María

Pueblo Libre

San Miguel

Bellavista

¿CUÁNDO COMENZARÁN A OPERAR ESTAS LÍNEAS Y QUÉ ETAPAS SIGUEN?

Aunque la operatividad total de ambos sistemas se proyecta tentativamente para el año 2034, las autoridades han aclarado que los ciudadanos no tendrán que esperar una década para usar el servicio.

David Hernández, jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), puntualizó que se habilitarán tramos por fases antes de la culminación total, lo que permitirá un alivio progresivo del tráfico.

En el corto plazo, el siguiente paso es la emisión de un decreto supremo en un periodo no mayor a 14 días para priorizar estos proyectos en la cartera estatal, iniciando así la estructuración financiera necesaria para el arranque de las obras, según informa RPP.

¿CÓMO SE FINANCIARÁN ESTOS MEGAPROYECTOS Y QUÉ CAMBIOS SE PLANTEAN?

El financiamiento de estas nuevas líneas se realizará mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP), un modelo que busca combinar recursos del Estado con inversión privada para hacer viable una obra de gran envergadura. Según lo anunciado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la inversión requerida supera los S/36.000 millones.

Dentro de este enfoque, las autoridades analizan la incorporación de ingresos adicionales que no provengan directamente del cobro de pasajes. Esto incluye el desarrollo de proyectos inmobiliarios en los alrededores de las estaciones, así como la implementación de espacios comerciales y el impulso a una mayor densificación urbana en zonas estratégicas. “Lo que buscamos es que no todo sea gasto público”, señalaron, enfatizando que se pretende aprovechar al máximo el potencial económico del proyecto.

Para viabilizar estas medidas, se evalúan modificaciones en normas vinculadas al desarrollo urbano y al funcionamiento de la ATU.

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