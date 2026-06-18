La pronta llegada del invierno no impedirá que Lima registre días con fuerte presencia de sol y niveles de radiación ultravioleta superiores a los habituales. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las condiciones generadas por el Fenómeno de El Niño favorecerán un incremento de las temperaturas y una menor cobertura nubosa en diversos sectores de la capital y el Callao. Esta situación es poco frecuente para esta época del año, cuando normalmente predominan los cielos cubiertos. Ante este panorama, especialistas advierten sobre los posibles riesgos para la salud y recomiendan adoptar medidas de protección para reducir los efectos de la exposición prolongada a los rayos solares. Conoce cuáles serán los niveles de radiación previstos, qué zonas podrían verse más afectadas y qué acciones puedes tomar para protegerte.

¿QUÉ NIVELES DE RADIACIÓN UV SE REGISTRARÁN EN LIMA DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS?

El Senamhi informó que la capital dejará de registrar los niveles bajos de radiación característicos de la temporada para dar paso a índices moderados y altos. Según explicó el especialista Orlando Ccora para la agencia Andina, los valores previstos oscilarán principalmente entre 3 y 7.

“Con este período cálido ya no vamos a registrar valores de 1 o 2, sino niveles entre moderados y altos. Tendremos índices de 3, 4 y 5, y algunos días alcanzaremos valores de 6 y 7, considerados de riesgo para las personas”, señaló.

Estos niveles representan una mayor exposición a los rayos ultravioleta y exigen medidas de protección adicionales, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

(Foto: Andina)

¿POR QUÉ AUMENTARÁ LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA?

La principal causa es el Fenómeno de El Niño, que viene generando cambios en las condiciones climáticas habituales de la costa central. El calentamiento del mar favorece días más despejados y reduce la presencia de las nubes densas que normalmente cubren Lima durante el otoño y el invierno.

De acuerdo con el especialista, cuando predominan cielos despejados o nubes más delgadas, una mayor cantidad de radiación logra llegar a la superficie terrestre. “Vamos a tener más días soleados cuando normalmente deberían predominar los cielos cubiertos. Eso hará que la radiación ultravioleta se incremente y que las personas estén más expuestas”, precisó.

¿QUÉ DISTRITOS SUELEN PRESENTAR LOS NIVELES MÁS ALTOS DE RADIACIÓN?

El especialista indicó que algunas zonas de la ciudad suelen registrar índices más elevados debido a sus características geográficas y a la frecuencia de días con poca nubosidad.

Entre los sectores donde la radiación suele ser más intensa destacan San Martín de Porres, Carabayllo y diversos distritos de Lima Este.

Asimismo, señaló que distritos cercanos al litoral, como Miraflores, Magdalena, Barranco y Chorrillos, también pueden experimentar jornadas con radiación importante, aunque con menor frecuencia.

(Foto: GEC)

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDA EL SENAMHI PARA PROTEGERSE?

El incremento de la radiación ultravioleta y las temperaturas por encima de lo habitual puede aumentar el riesgo de quemaduras en la piel, lesiones oculares y golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre durante varias horas.

Ante este escenario, el especialista Orlando Ccora aconsejó reforzar los cuidados personales para reducir los riesgos asociados a la exposición solar.

Entre sus principales recomendaciones están:

Aplicar protector solar al menos media hora antes de salir.

Renovar el bloqueador cada dos o tres horas.

Utilizar sombreros de ala ancha.

Usar lentes con protección UV.

Mantener una adecuada hidratación.

Permanecer en zonas con sombra cuando sea posible.

Evitar exposiciones prolongadas durante las horas de mayor radiación.

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