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¡Atención Lima! Senamhi advierte estos niveles de radiación UV que podrían afectar tu salud: Mira AQUÍ todo lo que debes saber | Foto: Andina
¡Atención Lima! Senamhi advierte estos niveles de radiación UV que podrían afectar tu salud: Mira AQUÍ todo lo que debes saber | Foto: Andina
Por Redacción EC

La pronta llegada del invierno no impedirá que Lima registre días con fuerte presencia de sol y niveles de radiación ultravioleta superiores a los habituales. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las condiciones generadas por el Fenómeno de El Niño favorecerán un incremento de las temperaturas y una menor cobertura nubosa en diversos sectores de la capital y el Callao. Esta situación es poco frecuente para esta época del año, cuando normalmente predominan los cielos cubiertos. Ante este panorama, especialistas advierten sobre los posibles riesgos para la salud y recomiendan adoptar medidas de protección para reducir los efectos de la exposición prolongada a los rayos solares. Conoce cuáles serán los niveles de radiación previstos, qué zonas podrían verse más afectadas y qué acciones puedes tomar para protegerte.

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