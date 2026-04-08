Por Redacción EC

Las Elecciones Presidenciales 2026 están a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para acercarse a las urnas de votación. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que cerca de 10 130 colegios públicos en territorio nacional serán locales de votación, por lo que estos deberán estar operativos desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril a fin de garantizar la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral. Por su parte, el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, anunció que, con el objetivo de garantizar unas elecciones adecuadas, se desplegarán aproximadamente 56 000 policías en los centros de votación. De esta manera, a pocos días de la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer en qué casos los peruanos están exentos de votar este 12 de abril y así vitar la multa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.