Las Elecciones Presidenciales 2026 están a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para acercarse a las urnas de votación. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que cerca de 10 130 colegios públicos en territorio nacional serán locales de votación, por lo que estos deberán estar operativos desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril a fin de garantizar la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral. Por su parte, el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, anunció que, con el objetivo de garantizar unas elecciones adecuadas, se desplegarán aproximadamente 56 000 policías en los centros de votación. De esta manera, a pocos días de la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer en qué casos los peruanos están exentos de votar este 12 de abril y así vitar la multa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DESDE QUÉ EDAD NO ES OBLIGATORIO VOTAR EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán en estas Elecciones Generales a su próximo presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, correspondiente al periodo 2026-2031. De esta manera, para esta jornada electoral, aproximadamente 300 mil jóvenes que cumplen 18 años deberán sufragar de manera obligatoria. Sin embargo, la situación es distinta para los adultos mayores de 70 años, ya que el voto es facultativo; es decir, no están obligados a acudir a las urnas en estas elecciones, según indican la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones.

¿CÓMO EVITAR QUE EL VOTO SEA ANULADO EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Las Elecciones Presidenciales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en la que más de 27 millones de peruanos se acercarán a sus locales de votación ubicados en colegios, universidades y otras instituciones. Ante ello, Juan Heredia, experto en capacitación electoral de la ONPE, explicó en “Nacional en la Noticia” que la ciudadanía debe conocer las normas de votación para que su voto sea considerado válido por los miembros de mesa, por lo que instó a que se mantengan informados. De acuerdo con el especialista, la manera correcta de marcar la cédula, que estará compuesta por cinco columnas de autoridades distintas, es con una cruz o aspa que debe colocarse dentro del recuadro; de lo contrario, el voto será nulo.

Eso no es todo, Heredia precisó que cada opción en la cédula se evalúa de forma independiente, por lo que se podrá votar por distintas organizaciones políticas en cada columna sin afectar la validez del sufragio. “Solamente en la cédula electoral debo marcar en la cara del candidato a presidente o del partido político y escribir el número de voto preferencial si es que deseo. Las únicas marcas permitidas son la cruz (+) o el aspa (X). Otro dibujo como una firma, una carita o un círculo automáticamente invalida el voto. El ciudadano marca con un símbolo diferente a la cruz o el aspa, o marca la cruz o el aspa en el recuadro del voto preferencial”, detalló.