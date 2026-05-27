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Atención padres: el Minsa amplía la vacunación gratuita y esto es lo que debes saber | Foto: Andina
Atención padres: el Minsa amplía la vacunación gratuita y esto es lo que debes saber | Foto: Andina
Por Redacción EC

Ante el riesgo de nuevos casos de sarampión y la preocupación por menores que aún no completan sus vacunas, el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una ampliación extraordinaria de la campaña gratuita de inmunización en todo el país. La medida permitirá que niños de hasta 10 años puedan recibir sin costo la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas), incluso si no fueron vacunados en la edad recomendada. Paralelamente, brigadas médicas continúan recorriendo colegios, viviendas y espacios públicos para acelerar la protección de la población infantil y evitar posibles brotes. A continuación, te contamos los detalles de esta campaña, cómo funciona el esquema oficial y por qué las autoridades insisten en completar ambas dosis a tiempo.

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