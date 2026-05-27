Ante el riesgo de nuevos casos de sarampión y la preocupación por menores que aún no completan sus vacunas, el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una ampliación extraordinaria de la campaña gratuita de inmunización en todo el país. La medida permitirá que niños de hasta 10 años puedan recibir sin costo la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas), incluso si no fueron vacunados en la edad recomendada. Paralelamente, brigadas médicas continúan recorriendo colegios, viviendas y espacios públicos para acelerar la protección de la población infantil y evitar posibles brotes. A continuación, te contamos los detalles de esta campaña, cómo funciona el esquema oficial y por qué las autoridades insisten en completar ambas dosis a tiempo.

¿POR QUÉ EL MINSA DECIDIÓ AMPLIAR LA VACUNACIÓN GRATUITA?

La ampliación de la vacunación responde a la preocupación de las autoridades de salud por evitar la propagación del sarampión entre la población infantil. El ministerio explicó que muchos menores todavía no cuentan con las dosis necesarias para estar protegidos completamente, por lo que se decidió extender la campaña hasta los 10 años.

Con esta medida, el objetivo es reducir el riesgo de contagios y evitar complicaciones graves asociadas con esta enfermedad. El Minsa recordó que el sarampión puede transmitirse con facilidad y afectar especialmente a niños que no recibieron la vacuna en el momento adecuado.

Vacunación.

¿CUÁL ES EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS NIÑOS?

El calendario regular contempla dos aplicaciones de la vacuna SRP:

La primera dosis debe colocarse cuando el niño cumple 12 meses.

La segunda dosis corresponde a los 18 meses de edad.

El Ministerio de Salud indicó que ambas aplicaciones son necesarias para alcanzar una protección casi total contra la enfermedad. Según la entidad, algunos menores no desarrollan suficientes defensas después de la primera vacuna, por lo que completar el esquema es fundamental.

Además, cumplir con las dos dosis ayuda a disminuir el riesgo de neumonía, problemas neurológicos y otras complicaciones severas que puede provocar el sarampión.

¿CÓMO SE ESTÁ REALIZANDO LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN?

Para llegar a más familias, el Minsa desplegó brigadas en distintas zonas del país. El personal médico visita viviendas y también realiza jornadas en espacios públicos y centros educativos con el fin de identificar a menores que todavía necesitan vacunarse.

Asimismo, más de 8.000 establecimientos de salud mantienen disponible la vacuna durante todo el año. Las autoridades pidieron a los padres revisar el carné de vacunación de sus hijos y acudir al centro médico más cercano si tienen dosis pendientes.

Vacunación. | Foto: GEC. / SYSTEM

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN?

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después del contacto con el virus. Uno de los signos más conocidos es la erupción en la piel, que normalmente comienza en la cabeza y luego se expande hacia el resto del cuerpo. Estas manchas pueden ser planas o elevadas y suelen causar picazón. Además, la enfermedad puede afectar el sistema respiratorio y provocar otras complicaciones que ponen en riesgo la salud de los menores si no reciben atención oportuna, según informa Infobae.

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