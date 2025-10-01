La temporada de viajes de promoción escolar está cada vez más cerca y muchas familias peruanas ya se alistan para que sus menores disfruten de una experiencia inolvidable. Para aquellos cuyos hijos viajen al extranjero, es indispensable tomar en cuenta una serie de requisitos que garantizarán un traslado seguro y sin imprevistos.

Desde la vigencia del pasaporte electrónico hasta la autorización notarial en caso de que los menores no viajen con ambos padres, las entidades públicas han recordado cuáles son los pasos que deben cumplirse con anticipación. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DEBEN VERIFICAR LOS PADRES ANTES DEL VIAJE DE PROMOCIÓN?

El primer aspecto que Migraciones recomienda revisar es la vigencia del pasaporte electrónico. Este documento tiene un tiempo de validez distinto según la edad del menor:

Para los niños menores de 12 años, el pasaporte dura tres años, pues en esta etapa los cambios físicos son constantes y se requiere actualizar la información biométrica.

Para los adolescentes de 12 a 17 años, la validez se amplía a cinco años, lo que evita trámites de renovación frecuentes durante la etapa escolar.

Si el pasaporte ya venció, Migraciones cuenta con citas inmediatas en todas sus sedes para obtener uno nuevo en el mismo día, con el fin de evitar problemas en el aeropuerto y garantizar la salida a tiempo.

¿CÓMO SE TRAMITA EL PASAPORTE ELECTRÓNICO DE UN MENOR?

El trámite comienza con el pago de S/120,90, que puede realizarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma págalo.pe usando el código 01810 y el DNI del menor. Una vez cancelado el monto, los padres deben ingresar al portal de citas de Migraciones, donde podrán escoger sede, fecha y hora.

En octubre se han habilitado 100.000 citas adicionales para atender la alta demanda de viajes escolares. El sistema solicitará también los datos del padre, madre o apoderado que acompañará al menor a la cita, lo que asegura un proceso más ordenado y sin necesidad de trámites presenciales adicionales.

Trámite de pasaporte electrónico de un menor. | Foto: Andina

¿QUÉ AUTORIZACIONES NECESITAN LOS MENORES PARA SALIR DEL PAÍS?

Además del pasaporte, los menores requieren un permiso de viaje en ciertos casos. Cuando viajan solos, con uno de los progenitores o con un tutor, se debe presentar una autorización notarial, judicial o consular en físico junto con los documentos de identidad. Los inspectores de Migraciones revisan este requisito en el control migratorio, y si no cumple con lo establecido, el menor no podrá abordar el vuelo.

En cambio, si ambos padres viajan con el estudiante, no es necesario presentar autorización adicional, lo que facilita el proceso. Migraciones sugiere tramitar este permiso con anticipación para no arriesgarse a cancelaciones de último minuto, según informa Infobae.

¿QUÉ ES LA CAMPAÑA “RECUERDO SEGURO” Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Educación y el Indecopi promueven la campaña “Recuerdo Seguro”, enfocada en la seguridad de los estudiantes que viajan al extranjero por promoción escolar. Esta iniciativa recuerda a los padres la importancia de contratar agencias registradas y evitar la informalidad, así como de verificar que los servicios estén respaldados legalmente y cuenten con seguros vigentes.

Además, las instituciones educativas deben presentar con al menos dos meses de anticipación un expediente a la UGEL que incluya:

Objetivos y programa del viaje.

Presupuesto detallado.

Relación de estudiantes participantes.

Autorizaciones firmadas por los padres.

La autorización oficial se otorga mediante resolución administrativa hasta 45 días antes de la salida. Cumplir estos pasos garantiza un viaje organizado, legal y seguro, evitando riesgos para los alumnos y dando tranquilidad a las familias.